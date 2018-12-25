Son Dakika Haberleri: Ağlama Anne 12. Bölüm

Ağlama Anne 12. Bölüm

2 saat önce

Ağlama Anne her Pazar 20.00'de atv'de!

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Ağlama Anne her Pazar 20.00'de atv'de!

Yapım: Süreç Film

Yönetmen: Feride Kaytan

Yapımcı: Ali Gündoğdu - İnci Gündoğdu

Genel Koordinatör: Akın Topuz

Proje Tasarım - Hikaye: Esin Gök

Senarist: Serdar Oğuz

Oyuncular: Birce Akalay (Alev), Özlem Yılmaz (Damla), Cansel Elçin (Adnan), Sezin Akbaşoğulları (Özlem), Selim Bayraktar (Ali Osman), Ekin Mert Daymaz (Mert), Aslıhan Malbora (Zeynep), Turgay Kantürk (Çetin), Nihal Koldaş (Necmiye), Hüseyin Soysalan (Hasan), Lila Gürmen (Nedret), Burcu Gönder (Aydan), Ali Ersan Çebişli (Sabit), Osman Wöber (Nevzat), Mine Kılıç (Cansu), Gurur Aydoğan (Özgür), Oktay Gürsoy (Tolga), Semra Dinçer (Kevser), Pelinsu Çiçeli (Pınar), Nisa Sofia Aksongur (Alya
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:00 

Pınar, Ali Osman, Ağlama Anne Dizisi, TV
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