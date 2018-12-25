Ağlama Anne 12. Bölüm
2 saat önce
Ağlama Anne her Pazar 20.00'de atv'de!
Ağlama Anne her Pazar 20.00'de atv'de!
Yapım: Süreç Film
Yönetmen: Feride Kaytan
Yapımcı: Ali Gündoğdu - İnci Gündoğdu
Genel Koordinatör: Akın Topuz
Proje Tasarım - Hikaye: Esin Gök
Senarist: Serdar Oğuz
Oyuncular: Birce Akalay (Alev), Özlem Yılmaz (Damla), Cansel Elçin (Adnan), Sezin Akbaşoğulları (Özlem), Selim Bayraktar (Ali Osman), Ekin Mert Daymaz (Mert), Aslıhan Malbora (Zeynep), Turgay Kantürk (Çetin), Nihal Koldaş (Necmiye), Hüseyin Soysalan (Hasan), Lila Gürmen (Nedret), Burcu Gönder (Aydan), Ali Ersan Çebişli (Sabit), Osman Wöber (Nevzat), Mine Kılıç (Cansu), Gurur Aydoğan (Özgür), Oktay Gürsoy (Tolga), Semra Dinçer (Kevser), Pelinsu Çiçeli (Pınar), Nisa Sofia Aksongur (Alya
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:00
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