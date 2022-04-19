Ağlama Duvarı'nda Pesah Ayini - Son Dakika

Kudüs'te çok sayıda Yahudi, Pesah/ Hamursuz Bayramı kapsamında Ağlama Duvarı'nda yapılan dini törene katıldı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki şiddet olaylarının ardından Kudüs ve eski kent çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Şavuot ve Sukot bayramlarında da yapılan ruhbani kutsama

töreni, Kohen/Kohanim olarak bilinen Yahudi rahip sınıfının üyelerinin önderliğinde yapılıyor.

Kohenlerin, Hz. Harun soyundan gelen kişiler olduğuna inanılıyor.