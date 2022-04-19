Ağlama Duvarı'nda Pesah Ayini - Son Dakika
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Ağlama Duvarı'nda Pesah Ayini

19.04.2022 09:44

Kudüs'te çok sayıda Yahudi, Pesah/Hamursuz Bayramı kapsamında Ağlama Duvarı'nda yapılan dini törene katıldı.

Kudüs'te çok sayıda Yahudi, Pesah/ Hamursuz Bayramı kapsamında Ağlama Duvarı'nda yapılan dini törene katıldı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki şiddet olaylarının ardından Kudüs ve eski kent çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Şavuot ve Sukot bayramlarında da yapılan ruhbani kutsama

töreni, Kohen/Kohanim olarak bilinen Yahudi rahip sınıfının üyelerinin önderliğinde yapılıyor.

Kohenlerin, Hz. Harun soyundan gelen kişiler olduğuna inanılıyor.

Ağlama Duvarı'nda Pesah Ayini

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Hamursuz Bayramı, Ağlama Duvarı, Yahudi, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

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