Ağlama Duvarı'nda Pesah Ayini - Son Dakika

Kudüs'te çok sayıda Yahudi, Pesah/ Hamursuz Bayramı kapsamında Ağlama Duvarı'nda yapılan dini törene katıldı.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki şiddet olaylarının ardından Kudüs ve eski kent çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Şavuot ve Sukot bayramlarında da yapılan ruhbani kutsama
töreni, Kohen/Kohanim olarak bilinen Yahudi rahip sınıfının üyelerinin önderliğinde yapılıyor.
Kohenlerin, Hz. Harun soyundan gelen kişiler olduğuna inanılıyor.
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