Ağlama Duvarında düzenlenen Hamursuz Bayramı özel ayinine katılım beklenenin altında kaldı - Son Dakika
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Ağlama Duvarında düzenlenen Hamursuz Bayramı özel ayinine katılım beklenenin altında kaldı

18.04.2022 18:00
Ağlama Duvarında düzenlenen Hamursuz Bayramı özel ayinine katılım beklenenin altında kaldı

Kudüs'teki Ağlama (Burak) Duvarında Hamursuz Bayramı dolayısıyla yapılan Birkat Kohanim (Kohenlerin hayır duası) ayinine katılımın önceki yıllara göre daha az olduğu belirtildi.

Kudüs'teki Ağlama (Burak) Duvarında Hamursuz Bayramı dolayısıyla yapılan Birkat Kohanim (Kohenlerin hayır duası) ayinine katılımın önceki yıllara göre daha az olduğu belirtildi.

The Times of Israel'in yayınladığı haberde, ayinlere genellikle on binlerce insanın katıldığına dikkat çekilerek, bu sene sadece birkaç bin kişinin katılım gösterdiği kaydedildi.

Haberde, Kudüs'te gerilimin arttığı bir atmosferde bugün Ağlama Duvarında yapılan ayine katılımın, önceki yıllara kıyasla düşük olduğu vurgulandı.

Bu yılki ayinlerin güvenlik nedeniyle aşırı kalabalığı azaltmak için pazartesi ve çarşamba olmak üzere iki güne bölündüğüne işaret edilen haberde, törenin sabah saatlerinde başladığı ve olaysız sona erdiği aktarıldı. Haberde ayrıca ayin süresince bölgede güvenliği sağlamak için 2 bin 500 polisin görev yaptığı kaydedildi.

Haaretz gazetesi haberine göre, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Ağlama Duvarındaki törene katılanların sayısı İsrail polisinin beklediğinden daha az oldu.

İsrail polisi bu ayın başından beri Eski Şehir bölgesi ve çevresi başta olmak üzere Doğu Kudüs'te yoğun bir şekilde konuşlanıyor.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti.

Aksa'ya dün ve bu sabah da baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Harem-i Şerif'in kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün 561 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi korumasında Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.

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Hamursuz Bayramı, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağlama Duvarında düzenlenen Hamursuz Bayramı özel ayinine katılım beklenenin altında kaldı - Son Dakika


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