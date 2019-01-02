Ağlama Sesiyle Enkazdan 35 Saat Sonra Çıkan Mucize
1 saat önce
Rusya'da doğal gaz patlaması nedeniyle çöken 48 daireli bina enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında 35 saat sonra mucize yaşandı.
Rusya
'da doğal gaz patlaması nedeniyle çöken 48 daireli bina enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında 35 saat sonra mucize yaşandı. 11 aylık bir erkek bebek 10 katlı binanın enkazından sağ kurtarıldı.…
İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/01/agl...
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:21 Kaynak: Youtube
Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı
Yanan Araçta Uyuya Kalan Alkollü Sürücü, Diğer Sürücüler Tarafından Kurtarıldı
Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek
İstanbullu Gelin Dizisindeki Göğüs Frikiği Sahnesi İzleyicileri Kızdırdı