Son Dakika Haberleri: Ağlama Sesiyle Enkazdan 35 Saat Sonra Çıkan Mucize

Ağlama Sesiyle Enkazdan 35 Saat Sonra Çıkan Mucize

1 saat önce

Rusya'da doğal gaz patlaması nedeniyle çöken 48 daireli bina enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında 35 saat sonra mucize yaşandı.

Rusya'da doğal gaz patlaması nedeniyle çöken 48 daireli bina enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında 35 saat sonra mucize yaşandı. 11 aylık bir erkek bebek 10 katlı binanın enkazından sağ kurtarıldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:34 

Rusya Federasyonu, Dünya
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