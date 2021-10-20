Ağlama sesiyle fark ettiler! Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edilmiş - Son Dakika

Elbistan ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde Edin Caddesi üzerinde yürüyen bir kadın, yol kenarındaki bir ağaç altından bebek sesi duydu.

ÇIPLAK BEBEK BULDULAR

Yaklaştığında çıplak olan bebeğin titrediğini gören kadın, çevredekilerden bez isteyerek kucağına aldığı kız bebeğin üzerine örttü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bebeği ambulansla hastaneye götürdü.

BİR GÜNLÜK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bir gün önce doğduğu tahmin edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri bebeği bırakanların tespiti için çalışma başlattı.

"AĞLAMA SESİNİ DUYDUK"

Bebeği bulan Şükran Firik, "Ben yürürken bir bebek sesi duydum ve elimi değmeye korktum. Buradan bir komşudan bez istedim ve bebeği kucağıma aldım ağlıyor diye. Bebeği bırakanı falan görmedim" dedi.