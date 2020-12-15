Ağlara takılan 2 kalkan 520 liraya alıcı buldu - Son Dakika

Sarıkaya, kalkanın tezgahlara her zaman gelmediğini belirterek, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Balıkçı Volkan Sarıkaya tarafından toplam 520 liraya satışa sunulan kalkanlar, kısa sürede alıcı buldu.

Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı