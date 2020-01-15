Ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 960 liraya satıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 960 liraya satıldı - Son Dakika

Ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 960 liraya satıldı

6 saat önce

Balıkçı Volkan Sarıkaya ile röp Tezgahtan detaylar Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağlarına takılan 8 kilogramlık levrek 960 liradan alıcı buldu.

Balıkçı Volkan Sarıkaya ile röp

Tezgahtan detaylar Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağlarına takılan 8 kilogramlık levrek 960 liradan alıcı buldu.

70 santimetre boyundaki, 8 kilogramlık levrek tezgahta hiç beklemeden satıldı.

Levreği, kilogramı 120 liradan 960 liraya satan balıkçı Volkan Sarıkaya, yaptığı açıklamada, levreği kilogramı pahalı olduğu için genelde işletme sahiplerinin aldığını belirtti.

Sarıkaya, "Levrek lezzetli bir balıktır. Hiçbir şeye değişilmez. Güzeldir çok lezzetlidir." dedi.

Ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 960 liraya satıldı

Karadeniz Bölgesi, Sarıkaya, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:55 Kaynak: AA
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Düzce'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 960 liraya satıldı
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