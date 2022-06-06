Ağlara takılan akustik cihazlar, yunusların hayatını kurtaracak - Son Dakika
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Ağlara takılan akustik cihazlar, yunusların hayatını kurtaracak

06.06.2022 11:35

Ağlara takılan akustik cihazlar, yunusların hayatını kurtaracak Conceta projesiyle yunusların neslinin kurtarılması hedefleniyorSİNOP Koruma altındaki yunusların ölümünü engellemek için yürütülen çalışmalarda, onlarca yunus ölüsünün halen denizlerde olduğu ortaya çıktı.

Ağlara takılan akustik cihazlar, yunusların hayatını kurtaracak

Conceta projesiyle yunusların neslinin kurtarılması hedefleniyor

SİNOP Koruma altındaki yunusların ölümünü engellemek için yürütülen çalışmalarda, onlarca yunus ölüsünün halen denizlerde olduğu ortaya çıktı. Çalışmalarda nihai sonuca ulaşıldığında, ağlara takılan akustik cihazlar, yunusların hayatını ve neslini kurtaracak.

Conceta projesinde uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan ekip, yunus ölümlerini önleme çalışmaları dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Üzerinde çalışılan akustik ses cihazını test etmek için bakanlıktan alınan izinle denize açılan uzmanlar, ağlara takılan onlarca ölmüş yunusa rastladı. Rastlanan yunusların yeni ölmediği, av sezonunda öldükleri ve karaya vurmadıkları düşünülüyor.

"Sayısını tespit etmenin mümkün olmadığını gördük"

Conceta projesi çalışmaları hakkında bilgi aktaran Proje Genel Koordinatörü Ümit Aydın, denizlerdeki ölü yunusların sanılandan fazla olduğunu tespit ettiklerini vurguladı. Aydın, "Conceta projemiz neticesinde sahada yaptığımız çalışmalar, bilinenin ötesinde aslında denizlerde ağlara takılarak ölen yunusların sayısının maalesef çok daha fazla olduğunu bizlere gösterdi. Bu ölümlerin azaltılması için çalışmaların artırılarak devam etmesi gerekmektedir. Önlenebilir bu ölümler neticesinde hem yunusların can kaybı hem de balıkçıların ekonomik kayıpları nedensiz yere meydana gelmiş ve hala devam etmektedir" diye konuştu.

Başarı oranı yüzde 70'e ulaştı

Aydın, projenin bitimine az bir zaman kalmasına rağmen yüzde 70 başarı oranı yakaladıklarını dile getirerek "Çalışmalarımızda Avrupa Birliği'ne bağlı eş zamanlı olarak ağlara taktığımız akustik ses cihazları sayesinde ağların yunuslar tarafından fark edilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sayede henüz proje tamamlanmamasına rağmen yüzde 70'e yakın bir başarı oranı yakaladığımızı elde ettiğimiz veriler bizlere göstermektedir" diye konuştu.

Bakanlık sonuçları bekliyor

Projede elde edilen sonuçların beklendiğini söyleyen Aydın, "Bu cihazların Karadeniz'de yaygınlaştırılması halinde bu ölümlerin önüne geçilmesinin mümkün olabileceği, proje uzmanlarımız ve üniversitedeki akademik hocalarımız tarafından tespit edilmiştir. Proje çalışmalarımızda, Tarım Bakanlığı uzmanları tarafından da sonuçlar beklenmektedir. Haziran ve temmuz ayı gibi projemiz nihai sonuca ulaşacaktır. Elde edeceğimiz verileri paylaşacağımız zaman muhtemelen olumlu çıkacak sonuçların, Türkiye genelindeki uygulamalarda değerlendirileceğini ve bu akustik cihazların çoğaltılmasına yönelik çalışmaların yapılacağını tahmin etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Proje tamamlandığında koruma altındaki yunusların, insan etkileşimli balıkçı ağlarına takılarak boğulmasının önüne geçilecek. Ayrıca takıldıkları ağların yırtılması ve zarar görmesi engellenerek balıkçıların yaşadığı büyük ekonomik kaybın da önüne geçilmiş olacak. Conceta projesi, Türkiye- Romanya ortaklığında, Merkezi Finans İhale Birimi ve Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından destekleniyor. Çalışmalar ise Almanya ve Danimarkalı deniz uzmanları tarafından sürdürülüyor.

Ağlara takılan akustik cihazlar, yunusların hayatını kurtaracak
Ağlara takılan akustik cihazlar, yunusların hayatını kurtaracak
Ağlara takılan akustik cihazlar, yunusların hayatını kurtaracak
Ağlara takılan akustik cihazlar, yunusların hayatını kurtaracak

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Ümit Aydın, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağlara takılan akustik cihazlar, yunusların hayatını kurtaracak - Son Dakika

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