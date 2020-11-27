Ağlara takılan amforalar artık balıkçıların elinde güvende - Son Dakika

Ağlara takılan amforalar artık balıkçıların elinde güvende

27.11.2020 11:09
Ağlara takılan amforalar artık balıkçıların elinde güvende, System.String[]

Kocaeli'de, Bitinya Krallığı'nın ardından Roma, Bizans ve Ceneviz gemilerinin uğrağı haline gelen, Osmanlı döneminde de İstanbul'un ihtiyaçlarının deniz yolundan nakliyesi için kullanılan Kandıra ilçesi, gün yüzüne çıkan sualtı kültür varlıklarıyla dikkati çekiyor.

Kocaeli'de, Bitinya Krallığı'nın ardından Roma, Bizans ve Ceneviz gemilerinin uğrağı haline gelen, Osmanlı döneminde de İstanbul'un ihtiyaçlarının deniz yolundan nakliyesi için kullanılan Kandıra ilçesi, gün yüzüne çıkan sualtı kültür varlıklarıyla dikkati çekiyor.

Kentin Karadeniz'e açılan kapısı konumundaki ilçenin kuzey batısında bulunan Bağırganlı Mahallesi'nde 80 üyesiyle faaliyette bulunan Bağırganlı Su Ürünleri Kooperatifinin başkanı Mustafa Altıntaş, yaklaşık 100 metre derinlikte balıkçı ağlarına takılan, 45 santimetre uzunluğunda Bizans döneminden kalma amforayı Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Müze Müdürü Serkan Gedük'e teslim etti.

Taşdelen ve Gedük ise Altıntaş'a duyarlı davranışından dolayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına teşekkür belgesi verdi.

Bilgilendirmeler meyvesini vermeye başladı

Serkan Gedük, AA muhabirine, kültür varlıklarının, bir toplumun ortak geçmişini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren önemli hazineler olduğunu belirterek, kültür varlıklarının korunması konusundaki hassasiyetin günden güne arttığını dile getirdi.

"Vatandaşlarımızdan en büyük isteğimiz, herhangi bir kültür varlığına rastladıkları zaman, müzelere 3 gün içerisinde bildirmeleri" diyen Gedük, bu davranışın yasal bir zorunluluk olmasının dışında bir vatandaşlık görevi olduğunu vurguladı.

Müze Müdürlüğü olarak ekim ayında limanlarda kooperatif başkanlarını ziyaret ederek kültür varlıklarının korunması, herhangi bir kültür varlığına rastlanıldığı zaman hangi yolu izleyecekleri konusunda kendilerine bilgi verdiklerini anlatan Gedük, "Sağ olsun Bağırganlı Kooperatif Başkanı Mustafa Altıntaş da bu konuda duyarlılık gösterdi, örnek bir davranış sergiledi, ağlarına takılan amforayı müzemize teslim etti. Bu konuda kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Altıntaş ise bölgenin tarihsel özelliğinden dolayı zaman zaman ağlarına amforalar takıldığını anlatarak, geçmiş dönemlerde sudan çıkarılmasının suç, ciddi cezası olduğu yönünde korkutuldukları için denizden çıkarmadıklarını, bu sırada kırılanlar, tahribata uğrayanlar olabildiğini söyledi.

Kocaeli Müze Müdürü Gedük'ün anlatımından sonra bakış açılarının değiştiğini dile getiren Altıntaş, "Kocaeli Müze Müdürümüz gelmiş, onunla tanışmıştık. Çıkan amforayı teslim ettik. Daha önce yaklaşım kötüydü. Cezası var gibi yaklaşımlar... Şu anki yaklaşım olsa daha farklı olurdu her şey. Ceza deyince insanlar bundan korkuyor, kaçıyor, kırıyordu. Şimdi çıkanı teslim ediyoruz. Önce de vardı, denizden çıkıyordu ama kıymetini bilmedik. Şimdi müze müdürüyle tanıştıktan sonra çıkınca bilgi veriyoruz, gelip alıyorlar. Genelde 85, 90, 100 metrelerde köyümüzün tam kuzeyinde trol faaliyeti yapan balıkçılar buluyor." diye konuştu.

Altıntaş, Kocaeli, Bizans, Müze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağlara takılan amforalar artık balıkçıların elinde güvende - Son Dakika


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