Üye Girişi
AĞLARA TAKILAN CARETTA CARETTA DENİZE BIRAKILDI - Son Dakika

AĞLARA TAKILAN CARETTA CARETTA DENİZE BIRAKILDI

17.12.2021 12:33

ÇANAKKALE açıklarında, sardalya avına çıkan balıkçıların ağlarına caretta caretta takıldı.

ÇANAKKALE açıklarında, sardalya avına çıkan balıkçıların ağlarına caretta caretta takıldı. Şaşıran balıkçılar, caretta carettayı tekrar denize bıraktı.

Kabatepe açıklarında sardalya avı için tekneyle açılan balıkçılar, ağlarında sardalya ve tirsinin yanı sıra caretta caretta olduğunu gördü. Gemici Caner Tasar, kucaklayıp, teknenin küpeştesine kadar taşıdığı caretta carettayı denize bıraktı. Deniz kaplumbağası gözden kaybolurken, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Naci Karabiber, 'Ekolojik dengeyi koruma çabası. Yavaş, hayvana zarar vermeden sal bakalım' dedi.

Caner Tasar da 'Biz balığımızı avladık, Allah bereket versin. Deniz kaplumbağasını da denize bırakarak doğayı koruduk' diye konuştu.

AĞLARA TAKILAN CARETTA CARETTA DENİZE BIRAKILDI
AĞLARA TAKILAN CARETTA CARETTA DENİZE BIRAKILDI
AĞLARA TAKILAN CARETTA CARETTA DENİZE BIRAKILDI
AĞLARA TAKILAN CARETTA CARETTA DENİZE BIRAKILDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞLARA TAKILAN CARETTA CARETTA DENİZE BIRAKILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:32 Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te
13:26 Ehliyet alacaklar dikkat! Binlerce sürücü adayını etkileyecek devrim niteliğinde değişiklik
13:15 Son dakika: Dolar 17'ye, euro 20'ye yaklaştı!
13:08 Müdür yardımcısı, üzerinde bıçak bulduğu için disipline gönderdiği öğrencisi tarafından bıçaklandı
12:53 Son Dakika: Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Volkan Demirel
12:43 Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!
12:42 Asgari ücret zammı, BES yatırımcılarına yaradı! Devletten alacakları teşvik 30 bin TL'ye çıktı
12:41 Son Dakika: Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
12:28 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim
12:08 Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş
Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te         
13:33
Sıcaklık daha da düşecek! Doğu Anadolu'da çarşamba gününden itibaren eksi 20 derece görülebilir Sıcaklık daha da düşecek! Doğu Anadolu'da çarşamba gününden itibaren eksi 20 derece görülebilir         
13:29
Sezonun takası! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e Sezonun takası! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e         
13:25
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü! Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü!         
10:25
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı         
09:46
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 13:40:45. #1.11#
SON DAKİKA: AĞLARA TAKILAN CARETTA CARETTA DENİZE BIRAKILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement