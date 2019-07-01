Son Dakika Haberleri: Ağlara takılan caretta caretta duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Son Dakika Genel Haber

Ağlara takılan caretta caretta duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı

1 saat önce

Ağlara takılan caretta caretta duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldıMERSİN - Mersin'de, vücuduna ağların ve atıkların dolandığı caretta caretta, vatandaşlar tarafından kurtarılıp denize bırakıldı.

Ağlara takılan caretta caretta duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı
MERSİN - Mersin'de, vücuduna ağların ve atıkların dolandığı caretta caretta, vatandaşlar tarafından kurtarılıp denize bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Mezitli ilçe sahilinde balık avına çıkan 4 arkadaş, yavru bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının su yüzeyinde hareketsiz halde durduğunu gördü. Suya giren balıkçılar tarafından çıkarılan yavrunun bedenine ağlar ve plastik poşetin dolandığını gören balıkçılar, koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ceratta carettayı kurtarmak için çalışma yaptı.
Makas yardımıyla atıkları ve ağları carettanın üzerinden kesen balıkçılar, kendine gelen deniz kaplumbağasını doğal yaşamına geri bıraktı.
Ağlara takılan caretta caretta duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:01 Kaynak: İHA
Mersin, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları için kritik 72 saat Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları serbest bırakıldı Kırkpınar öncesi otellerde yer kalmadı, vatandaşlar ziyaretçilere evlerini açacak Seyir halindeki sürücünün trafikte uyuduğu anlar kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 15:55:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağlara takılan caretta caretta duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]