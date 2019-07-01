Son Dakika Haberleri: Ağlara takılan caretta caretta vatandaşlar tarafından kurtarıldı
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Ağlara takılan caretta caretta vatandaşlar tarafından kurtarıldı

1 saat önce

Mersin'de, vücuduna ağların ve atıkların dolandığı caretta caretta, vatandaşlar tarafından kurtarılıp denize bırakıldı.

Ağlara takılan caretta caretta vatandaşlar tarafından kurtarıldı, System.String[]
Mersin'de, vücuduna ağların ve atıkların dolandığı caretta caretta, vatandaşlar tarafından kurtarılıp denize bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Mezitli ilçe sahilinde balık avına çıkan 4 arkadaş, yavru bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının su yüzeyinde hareketsiz halde durduğunu gördü. Suya giren balıkçılar tarafından çıkarılan yavrunun bedenine ağlar ve plastik poşetin dolandığını gören balıkçılar, koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ceratta carettayı kurtarmak için çalışma yaptı.

Makas yardımıyla atıkları ve ağları carettanın üzerinden kesen balıkçılar, kendine gelen deniz kaplumbağasını doğal yaşamına geri bıraktı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:35 Kaynak: İHA
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