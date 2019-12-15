Ağlara takılan deniz kaplumbağasını böyle kurtardılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağlara takılan deniz kaplumbağasını böyle kurtardılar - Son Dakika

Ağlara takılan deniz kaplumbağasını böyle kurtardılar

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinin sardalya avlamak için bıraktığı ağlara, caretta caretta deniz kaplumbağası takıldı.

Ağlara takılan deniz kaplumbağasını böyle kurtardılar, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinin sardalya avlamak için bıraktığı ağlara, caretta caretta deniz kaplumbağası takıldı. Balıkçılar, deniz kaplumbağasını kurtarmak için seferber oldu.

Gökçeada ilçesi açıklarında avlanan 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinin reisi Nadir Karabiber, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen 'mola' anonsu yaptı. Sardalya avı için bırakılan denizdeki ağlar tekneye çekildiğinde, haznesinde görülen bir deniz kaplumbağası gırgırın tayfalarını şaşırttı. Bu dakikadan itibaren deniz kaplumbağasını kurtarmak için büyük mücadele başladı.

Teknenin reisi Naci Karabiber'in kardeşi Naci Karabiber, deniz kaplumbağasını kurtarma anlarını cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. 10 tayfa birden, kaplumbağının içinde olduğu hazneyi denize doğru devirmek için ağları hızlıca çekmeye başladı. Naci Karabiber, bu sırada bir yandan cep telefonuyla kayıt yaparken, bir yandan da tayfayı daha hızlı olmaları için "Hadi devirin devirin hayvan boğulacak, ölmesin" sözleriyle motive etti.

Haznede toplanmış erişte yığınının içinde sıkışıp kalan hayvan, bir süre sonra göründü. Erişteler arasından kafasını çıkaran deniz kaplumbağası, kürek biçimindeki ön ayaklarını kullanarak yüzmeyi başardı. Hızlıca ağlardan uzaklaşan deniz kaplumbağası, mavi derinliklere dalarak gözden kayboldu.

Naci Karabiber, deniz kaplumbağalarının nefes almak için uzun süre su yüzeyine çıkamadıklarında boğulduklarını bildiği için tayfayı daha hızlı olmaları konusunda motive ettiğini belirterek, "Hayvan ölmesin diye çok hızlı hareket ettik. Neyse ki haznede birikmiş eriştelerin arasından kafasını çıkarıp yüzmeyi başardı. Ardından da hemen ihtiyacı olan nafesi aldı ve derin sulara daldı. Biz bu şekilde birçok hayvanı kurtarıyoruz" dedi.


Balıkçılık, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:38 Kaynak: DHA
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