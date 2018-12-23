Ağlara Takılan Karabatağı Kadınlar Kurtardı
3 saat önce
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde balıkçı ağlarına takılan karabatak, sahilde gezintiye çıkan kadınlarca kurtarıldı.
Yalova
'nın Çınarcık
ilçesinde balıkçı ağlarına takılan karabatak, sahilde gezintiye çıkan kadınlarca kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenköy
beldesinde, sahilde gezintiye çıkan Fatma Kaptan ve Melek Pekmez, balıkçı ağlarına bir karabatağın takıldığını fark etti.
Deniz kenarındaki kayalıkların olduğu alana inen kadınlar, karabatağı uzun uğraşların ardından ağlardan kurtardı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:12 Kaynak: AA
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