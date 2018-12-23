Son Dakika Haberleri: Ağlara Takılan Karabatağı Kadınlar Kurtardı

Ağlara Takılan Karabatağı Kadınlar Kurtardı

3 saat önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde balıkçı ağlarına takılan karabatak, sahilde gezintiye çıkan kadınlarca kurtarıldı.

Ağlara Takılan Karabatağı Kadınlar Kurtardı, System.String[]
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde balıkçı ağlarına takılan karabatak, sahilde gezintiye çıkan kadınlarca kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenköy beldesinde, sahilde gezintiye çıkan Fatma Kaptan ve Melek Pekmez, balıkçı ağlarına bir karabatağın takıldığını fark etti.

Deniz kenarındaki kayalıkların olduğu alana inen kadınlar, karabatağı uzun uğraşların ardından ağlardan kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:12 Kaynak: AA

Esenköy, Çınarcık, Yalova, Güncel
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