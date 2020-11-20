Ağlarına 300 kiloluk bronz kadın heykeli takıldı - Son Dakika

Ağlarına 300 kiloluk bronz kadın heykeli takıldı

20.11.2020 08:29
Ağlarına 300 kiloluk bronz kadın heykeli takıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balıkçıların ağlarına 2 metre uzunluğunda, 300 kilo ağırlığında bronz kadın heykeli takıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balıkçıların ağlarına 2 metre uzunluğunda, 300 kilo ağırlığında bronz kadın heykeli takıldı. Heykel incelenmek üzere Marmaris Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Heykeli bulan 40 yıllık balıkçı Hasan Önal (59), "İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım" dedi.

Marmaris'e 70 kilometre mesafede bulunan Bozburun ile Selimiye mahalle sınırları açıklarında Bodrumlu balıkçılar, dün saat 06.00 sıralarında ağ attı. Balıkçılar, 2,5 saat sonra 50 metre derinliğe attıkları ağlarını çekerken, bol balık tuttuklarını düşünüp, büyük heyecan yaşadı. Uzun uğraşlar sonucu çektikleri ağdan balık yerine bronz kadın heykeli çıkan balıkçılar, büyük şaşkınlık yaşadı. Heykeli teknelerine alan balıkçılar, durumu telsizle Sahil Güvenlik Marmaris İlçe Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

300 KİLO AĞIRLIĞINDADevriye gezen Sahil Güvenlik hücum bot ekipleri balıkçı teknesinin bulunduğu Selimiye Mahallesi açıklarına geldi. Tekneye inen ekipler, heykelde inceleme yaptıktan sonra balıkçılara eşlik ederek Bozburun Mahallesi iskelesine geldi. Marmaris Müze Müdürlüğü'nden gelen ekipler, vinçle araca konulan bronz heykeli inceledi. 2 metre uzunluğunda, 300 kilo ağırlığındaki bronz heykel, tarihi değeri olup olmadığının tespiti, tarihi değeri varsa hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için Marmaris Müze Müdürlüğü'ne götürülüp, koruma altına alındı. Marmaris Müze Müdürlüğü yetkilileri, heykel ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerekli açıklamaların yapılacağını bildirdi.'40 YILLIK BALIKÇIYIM, İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM'

Heykeli bulan balıkçılardan evli, 2 çocuk babası Hasan Önal, "Balık tutmak için sabah erken saatlerinde Hisarönüne Körfezi'ne ağımızı attık. 2,5 saat bekledikten sonra ağ ağırlaşmaya başladı. Balık olduğunu zannettik. Ağı çekmeye başlayınca garip bir şey olduğu fark ettik. Tekneye aldığımızda ağa takılan şeyin heykel olduğunu gördük. Saat 16.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekibi gelip, heykeli aldı. 40 yıldır balıkçılık yapıyorum, böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. Çok şaşkınım" dedi.


Ağlarına 300 kiloluk bronz kadın heykeli takıldı
Ağlarına 300 kiloluk bronz kadın heykeli takıldı
Ağlarına 300 kiloluk bronz kadın heykeli takıldı
Ağlarına 300 kiloluk bronz kadın heykeli takıldı

Müze Müdürlüğü, Marmaris, Heykel, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağlarına 300 kiloluk bronz kadın heykeli takıldı - Son Dakika


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