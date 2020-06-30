Ağlarken bile kalp krizi riski bulunan minik Hüseyin, sağlığına kavuştu - Son Dakika

Ağlarken bile kalp krizi riski bulunan minik Hüseyin, sağlığına kavuştu

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, 14 aylık Hüseyin Ayaz Akyay'ın doğuştan kalbindeki delik, ameliyatla kapatıldı.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, 14 aylık Hüseyin Ayaz Akyay'ın doğuştan kalbindeki delik, ameliyatla kapatıldı. Ağlarken ve yemek yerken bile kalp krizi geçirme riski taşıyan minik Hüseyin, artık yaşıtları gibi koşup, oynayabilecek.

Çal ilçesinin Süller Mahallesi'nde oturan TIR şoförü Tugay Akyay'ın oğlu 14 aylık Hüseyin Ayaz Akyay, kalbinde büyük bir delikle dünyaya geldi. Doğduktan sonra 45 gün hastanede yoğun bakımda kuvözde kalan minik Hüseyin, taburcu edildikten sonra kalbindeki delik ile yaşamaya başladı. Yaşı ile orantılı büyüyemeyen ve ciddi şekilde gelişme geriliği yaşayan Hüseyin, yaşıtları gibi çocuklarla oynayamadı, park ve sokaklarda koşturamadı. Ağlarken ve yemek yerken bile kalp krizi geçirme riski taşıyan Hüseyin'in sağlığına kavuşması için bir Özel Sağlık Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından çocuğun kalbindeki deliğin ameliyatla kapatılması kararlaştırıldı. Özel Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel tarafından 2 hafta önce ameliyata alınan Hüseyin'in kalbindeki delik kapatıldı.Kalp, Damar ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel, çocuk hastanın kalbindeki deliğin normalden daha büyük olduğunu belirterek, "14 aylık hastamızın kalbindeki delik nedeniyle ileri derecede gelişme geriliği vardı. Kalp 4 boşluktan oluşur. Bunlarda kirli kanın olduğu sağ tarafta, temiz kanın olduğu sol taraf arasında kanın karışmasını önleyen bölmeler vardır. Hem karıncıklarda hem de kulakçıklarda, özellikle kulakçıklarda iki bölme arasında sağ ve sol kulakçık arasındaki açıklıklar sık görülen hastalıklardır. Hastamızda o bölme hiç gelişmemişti. Bu durum büyük olunca acil ameliyat gerektiriyor. Çünkü kalp yetmezliği ve bir süre sonra kapaklarda yetmezlik yapma riski var. Hastalık ciddi gelişme geriliği yapmış. 14 aylık olmasına rağmen hala yürüyemiyor, yemek yerken ve ağlarken sıkıntıya giriyordu. Deliğin geciktirilmeden kapatılması gerekiyordu. Özel bir yama ile kalbindeki deliği kapattık. Kalbindeki kirli kan ile temiz kanın karışmasını önledik. Bundan sonra kalbinde problem yaşamadan hayatını sürdürecek" dedi.

Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu


- Denizli
Hüseyin Ayaz, Kalp Krizi, Denizli, Çal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 08:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağlarken bile kalp krizi riski bulunan minik Hüseyin, sağlığına kavuştu - Son Dakika

Son Dakika

15:01 Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:41 3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:05 Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 10:18 Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık 23:26 Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Vincent Janssen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:17 İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı 19:27 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz 18:04 Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
15:00
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
14:48
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
14:47
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu
14:41
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
14:31
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
14:26
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
14:24
Son Dakika: İşverenlerin süresi uzatılan kısa çalışma uygulaması için yeni başvuru yapması gerekmiyor
14:24
Sevilla, Ever Banega'nın boşluğunu milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor
14:07
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
13:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 15:15:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağlarken bile kalp krizi riski bulunan minik Hüseyin, sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]