Ağlasun'da İŞKUR tarafından meslek edindirme kursu açıldı - Son Dakika

Burdur'un Ağlasun ilçesinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce (İŞKUR) kadınları meslek edindirmek amacıyla "Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı Kursu" açıldı.

Burdur İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan işi ve mesleği olmayan kadınların geçimlerini sağlayabilmeleri amacıyla "Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı Kursu" düzenlendiği bildirildi.

Bugün başlayan ve 10 Ocak'ta sona erecek olan meslek edindirme kursundan 17 kadının faydalandığı belirtildi.

İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın, kurs süresince katılımcılara günlük 35 lira harçlık verileceği kaydetti.

Tüm kursiyerlere başarılar dileyen Akalın, "Kurs bitiminde katılımcılar öğrendikleri mesleği uygulayarak kendilerine bir gelir kapısı açabilecekler." ifadesini kullandı.

Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy da kursiyerlerin emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını belirterek başarılar diledi.