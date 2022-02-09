AĞLASUN'DA KAR YAĞIŞI - Son Dakika

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası kent beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı.

Ağlasun'da dün saat 23.00 sıralarında başlayan yağış sonrası sabah saatlerinde ilçe merkezine kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı. Yağış sonrası beyaza bürünen ilçede, ekipler kar kürüme çalışması yaptı. 3 Şubat'ta yağan karın ardından 48 saat elektrik kesintisi yananan ilçede, sabah saatlerinde itibaren tüm köylere enerji verilmeye başlandı. İlçede ücra yerlerdeki yerleşimlere ve çobanlara ait ahırlara jeneratör desteğiyle elektrik verildi. Kar temizleme ve elektrik kesintisi yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe merkezinde ısınmak ve ihtiyaç gidermek için kahvede mola verdi.