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AĞLASUN'DA KARDAN YOLLAR KAPANDI - Son Dakika

AĞLASUN'DA KARDAN YOLLAR KAPANDI

03.02.2022 17:03

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin, Isparta, Antalya ve Burdur ile bağlantı yolları kardan kapandı.

Burdur Ağlasun'da kar yağışı sonrası; Isparta, Antalya ve Burdur ile ulaşımı sağlayan yollar kapanırken, ilçede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Çok sayıda araç yolda kaldı. Ağlasun Antalya yolu Peçenek rampası, Ağlasun Isparta karayolu Köroğlu beli, Ağlasun Burdur karayolu Çatak belinde araçlar hareket edemedi.

Kar yağışından zarar gören elektrik telleri nedeniyle de kesinti yaşandı. 9 köyde elektrik kesildi. İlçede 1200 yıllık çınar ağacının kar nedeniyle dallarının kırılmaması için ise itfaiye su sıkarak önlem aldı.

AĞLASUN'DA KARDAN YOLLAR KAPANDI
AĞLASUN'DA KARDAN YOLLAR KAPANDI
AĞLASUN'DA KARDAN YOLLAR KAPANDI

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Ağlasun, Isparta, Burdur, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞLASUN'DA KARDAN YOLLAR KAPANDI - Son Dakika


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