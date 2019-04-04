Ağlasun ve Kemer Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı
1 saat önce
AK Parti'den Burdur'un Ağlasun ilçesinde belediye başkanı seçilen Ali Ulusoy ve Kemer ilçesinde belediye başkanı seçilen İsmail Özay mazbatalarını aldı.
AK Parti
'den Burdur
'un Ağlasun
ilçesinde belediye başkanı seçilen Ali Ulusoy
ve Kemer
ilçesinde belediye başkanı seçilen İsmail Özay
mazbatalarını aldı.
Ulusoy ve Özay, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur
ile Burdur Adliyesine geldi.
Ulusoy'a mazbatasını hakim Firdevs Ünlü, Özay'ın mazbatasını ise hakim Fikri Altun verdi.
Başkanlar Ulusoy ve Özay, mazbatalarını aldıktan sonra partililer ve yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:31 Kaynak: AA
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