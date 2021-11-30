Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (2) - Son Dakika

BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te, babası Yunus Göç tarafından ağladığı için dövülen 2 aylık Cihan bebeğin hastanede tedavisi sürüyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Cihan bebeği, hayati tehlikesinin bulunduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor İsmail Demir, "Gece saatlerinde Gaziantep Üniversite Hastanesi Tıp Fakültesi'nden direkt olarak hastamız hastanemize getirildi. Üniversite hastanesine de hastamız kafa travması olarak getirilmiş. Bebeğin babası tarafından darp edildiğini öğrendik. Üniversite hastanesinde yapılan ilk müdahalede beyinde kanama tespit edilmesinin ardından yoğun bakım olarak bebek hastanemize sevk edildi. Burada ilk tetkiklerin ardından biz de muayenemize başladık. Daha sonra çektiğimiz beyin tomografilerinde de beyin kanamasında bir artış görmediğimiz için şu an için cerrahi bir müdahale düşünmedik. Sürece medikal tedavi ile devam ediyoruz. Beyin kanaması geçirdiği için bebeğin hayati tehlikesi de devam etmekte" diye konuştu.

KOMŞULAR ŞAŞKIN2 yıllık evli olan Yunus-Semra Göç çiftinin komşuları ise olayı sosyal medyadan öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını söylediler. Cihan bebeği darp eden fabrika işçisi baba Yunus Göç'ü sakin bir kişilik olarak tanıdıklarını ifade eden komşularından Ökkeş Sevimli, "Ben görünce şok oldum. En son yapacak kişi buydu. Neden yaptığını bilmiyorum. Yaptığı işe bir anlam veremiyorum. Çok fazla dışarı çıkan komşuluk ilişkisi olan birisi değildi. Neden böyle yaptı anlamadım" diye konuştu.Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP,

