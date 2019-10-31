Ağlayan Aysel Hanıma haksızlık mı yapılıyor?

Aysel Hanım, bu hafta yarışmaya kendisini verememesinin nedenini anlattı. Yeğeninin hastanede olmasından dolayı üzgün olduğunu ve bu durumun da yarışmaya etki ederek gelini Duygu'nun motivasyonunu düşürdüğünü söyledi. Bu açıklamaları ağlayarak yaptı. Bu videoyu izleyen gelinler Aysel Hanımın, yarışmadaki düşük puanların alınmasına bir bahane olarak açıklama yaptığını düşündüler. Duygu ise, açıklamayı dinler dinlemez soluğu kaynanalar odasında aldı. Aysel Hanıma desteğini esirgemedi. Duygu odadan çıktıktan sonra Çiğdem Hanım ve Şaheste Hanım, Aysel Hanımla tartışmaya girdiler. Onlar da, anlattıklarından yola çıkarak Aysel Hanıma yüklenmeye başladılar...



