Son Dakika Haberleri: Ağlayan Bebeğini ve Eşini Darp Ettiği İddiası

Ağlayan Bebeğini ve Eşini Darp Ettiği İddiası

35 dakika önce

Ağlayan bebeğini ve eşini darp ettiği iddiasıKONYA - Konya'da bir kişinin, ağlayan 7 aylık bebeğini ve eşini darp ettiği iddia edildi.

Ağlayan bebeğini ve eşini darp ettiği iddiası

KONYA - Konya'da bir kişinin, ağlayan 7 aylık bebeğini ve eşini darp ettiği iddia edildi.
Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin bodrum katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, M.K. sürekli ağlayan 7 aylık kız çocuğu M.G.K'ye küfür edip, eşi F.K'den bebeği susturmasını istedi. Karı koca arasında çıkan tartışmada, baba M.K. bebeği ve eşini darp etti. Darp ettiği sırada elinde pompalı tüfek olduğu iddia edilen M.K. evden ayrıldı. Annenin ve komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili evde bilgi aldığı sırada darp ettiği iddia edilen baba M.K. eve geldi. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri evde bulunan pompalı tüfeği de inceleme için aldı. Eve gelen sağlık görevlileri de anne F.K. ve bebeğini hastaneye götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:51 Kaynak: İHA

Erenköy, Selçuklu, Polis, Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu FETÖ Sanığından İtiraf! Kur'an-ı Kerim'e El Bastırıp Soruları Göstermişler

Kaçak Göçmenler, Koltuk Minderinin İçinden Çıktı Darp Olayına Karışan 3 Kişi, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 20:26:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağlayan Bebeğini ve Eşini Darp Ettiği İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]