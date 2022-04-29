"Ağlayan gelin" Van'da doğayı renklendirdi - Son Dakika
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"Ağlayan gelin" Van'da doğayı renklendirdi

29.04.2022 10:38

Van'ın Gevaş ilçesindeki Dilmetaş Mahallesi'nde yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" adı verilen ters laleler güzellikleriyle doğayı renklendiriyor.

Van'ın Gevaş ilçesindeki Dilmetaş Mahallesi'nde yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" adı verilen ters laleler güzellikleriyle doğayı renklendiriyor.

Ters lalelerin yoğun yetiştiği Dilmetaş Mahallesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgi gösterdiği laleler, yöre sakinleri tarafından özenle korunuyor.

Kırmızı, sarı ve bordo renkleriyle açan çiçekler, bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Şevket Alp, AA muhabirine, ters lalenin genellikle yüksek kesimlerde ve dağlık alanlarda yetiştiğini söyledi.

Nisan ve mayıs aylarında 15-20 günlük yaşam süresi olan ters lalelerin korunmasının önemli olduğuna vurgu yapan Alp, şunları kaydetti:

"Ters lale ülkemizin en önemli soğanlı bitkilerinden bir tanesi. Son yıllarda devlet kurumlarının etkin denetimi söz konusu. Bu hassasiyetin oluşması ters lalelerle ilgili geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacak. Bu bitkinin çok çarpıcı bir güzelliği var, bundan dolayı da insanların dikkatini çekiyor. Halk bu bitkiyi seviyor. Ters laleler saksı bitkisi değil. Yeri doğanın kendisidir. Bu nedenle bu bitkinin soğanıyla çıkarılması son derece yanlış. Bu bitkiyi koparana 109 bin 593 lira idari para cezası kesiliyor."

Ağlayan gelin Van'da doğayı renklendirdi
Ağlayan gelin Van'da doğayı renklendirdi
Ağlayan gelin Van'da doğayı renklendirdi
Ağlayan gelin Van'da doğayı renklendirdi
Ağlayan gelin Van'da doğayı renklendirdi

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Kaynak: AA

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