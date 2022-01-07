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'Mucize bebek' yaşama tutunamadı - Son Dakika

'Mucize bebek' yaşama tutunamadı

07.01.2022 13:59

ADANA'da 'öldü' denilerek kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan erkek bebek, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

ADANA'da 'öldü' denilerek kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan erkek bebek, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert (32), 27 Aralık'ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre hastanede tedavi gören Melek Sert, 30 Aralık'ta taburcu oldu. 31 Aralık'ta yeniden rahatsızlanarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek Sert'in durumu, 2 Ocak'ta saat 12.30 sıralarında ağırlaştı. Düşük yaptığı söylenen Melek Sert'in, 5 aylık bebeği alındı. Hastane, bebeğin hayatını kaybettiğini belirterek ölüm raporu düzenledi. 5 aylık erkek bebek, kefenlendikten sonra Melek-Hasan Sert çiftine teslim edildi.

İHMAL İDDİASIYLA SAVCILIĞA GİTTİLERBebeğinin cenazesini, mezarını kazdırdıkları Herekli Mahallesi Mezarlığı'na otomobille götüren Hasan Sert (34), yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını görüp, ağladığını duyan Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sert ailesi, ihmal iddiasıyla savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

Ailesinin hastanede iyi haber beklediği bebek, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acılı haberi alan ailesi, cenazeyi teslim almak için hastanenin morguna gitti. Bebek, Herekli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.


'Mucize bebek' yaşama tutunamadı
'Mucize bebek' yaşama tutunamadı
'Mucize bebek' yaşama tutunamadı
'Mucize bebek' yaşama tutunamadı
'Mucize bebek' yaşama tutunamadı
'Mucize bebek' yaşama tutunamadı
'Mucize bebek' yaşama tutunamadı
'Mucize bebek' yaşama tutunamadı
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DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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