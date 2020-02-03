Ağmış çifti, söz, nişan ve nikah tarihlerini "özel" seçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağmış çifti, söz, nişan ve nikah tarihlerini 'özel' seçti - Son Dakika

Ağmış çifti, söz, nişan ve nikah tarihlerini "özel" seçti

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde 7 yıldır evlenmeyi bekleyen çift, söz ve nişan tarihlerinin ardından nikah tarihlerini de özel tarihte kıydırarak dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Ağmış çifti, söz, nişan ve nikah tarihlerini

Beyşehir ilçesinde 7 yıldır evlenmeyi bekleyen çift, söz ve nişan tarihlerinin ardından nikah tarihlerini de özel tarihte kıydırarak dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Şeyma ve Resul Ağmış çifti, Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda, dün kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, nikahını kıydığı çifte evlilik cüzdanını vererek bir ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu.

Şeyma ve Resul Ağmış çifti nikahının kıyılmasının ardından yaptığı açıklamada, 7 yıldır birlikte olduklarını hatırlatarak, "Özel günlerin anlamlı olduğuna inanmamız nedeniyle söz, nişan ve nikah tarihleri için bu özel günleri bekledik. 7 yıllık bir birliktelikten sonra evliliğe adım attık. 08.08.2018'de sözümüz, 09.09.2019'da ise nişanımız olmuştu. Nikahımız için de, 02.02.2020 tarihini beklemiştik. O yüzden mutluluğumuz bu özel günlerde daha da katlandı." yorumunda bulundu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı
Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 21:10:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağmış çifti, söz, nişan ve nikah tarihlerini "özel" seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]