Agonya'daki köylüler, 17 mezarın bulunduğu bölgenin araştırılmasını istiyor - Son Dakika

Agonya'daki köylüler, 17 mezarın bulunduğu bölgenin araştırılmasını istiyor

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyü sakinleri Agonya olarak anılan bölgedeki çilek tarlalarının arasında 17 mezarın bulunduğu ve şehitlik olarak bilinen mezarlığın tarihinin uzmanlar tarafından araştırılmasını istiyor.

Agonya'daki köylüler, 17 mezarın bulunduğu bölgenin araştırılmasını istiyor, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyü sakinleri Agonya olarak anılan bölgedeki çilek tarlalarının arasında 17 mezarın bulunduğu ve şehitlik olarak bilinen mezarlığın tarihinin uzmanlar tarafından araştırılmasını istiyor. 2 asırlık olduğu tahmin edilen mezarların kime ait olduğu ise bilinmiyor.

Akçakoyun köyünü de kapsayan ve Agonya olarak anılan bölgedeki çilek tarlalarının arasında 17 mezarın bulunduğu 'şehitlik' olarak bilinen bir mezarlık bulunuyor. Nüfustaki azalma nedeniyle belde statüsünden köye dönen Akçakoyun'da, dönemin belediye yönetimi tarafından mezarlığa, 'Şehitler mezarlığı olarak bilinen bu mübarek vatan toprağını, kanlarıyla sulayan, canlarıyla hayat veren bayrağını indirtmeyen, ezanını susturmayan kahraman vatan evlatlarının ruhları şad olsun' yazılı bir tabela konulmuş. Ancak, köyde yaşlılar dahi hiç kimse mezarlarının kime ait olduğunu bilmiyor ve bunun bir rivayet olduğunu söylüyor.

'BURADA HİÇ ARAŞTIRMA YAPILMADI'Akçakoyun'da yaşayan 72 yaşındaki Sefer Kaya, dedesinin ve hatta büyük dedesinin zamanında dahi bu mezarların var olduğunu belirterek, "Ben kendimi bildim bileli burası var. Benim dedem zamanında da büyük dedem zamanında da mezarlar varmış. Burasının büyüklüğü benim gençliğimde 10 dönüm vardı. Burası meşelikti, kesile kesile tarla olarak açıldı buralar. Sadece bu kadar bir alan kaldı. Burada yapılan hiçbir araştırma olmadı. Sadece şehitlik olarak biliyoruz" dedi.'YUNANLARIN ŞEHİT VERDİĞİ MÜSLÜMANLAR DİYE BİLİYORUZ'25 yıldır Akçakoyun köyünde oturan Akın Andıç da, şehitliğin tarihinin çıkarılmasını ve düzenlenmesini istedi. Etrafındaki tel örgülerin yıkıldığı ve içinde otlar yükseldiği gözlenen şehitlik alanının bakıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Andıç, şöyle konuştu:

"Çanakkale Savaşları yıllarında, Mustafa Kemal Atatürk bölgeden düşmanları kovalamadan önce bu Agonya bölgesi Yunan işgali altındaymış. Burada yatanları da Yunanlıların şehit ettiği Müslümanlar olarak biliyoruz. Burada 17 mezar var. Şehitliğin çevresinde de mezarlar var. Şehitliğimize verilen önem ortada. Burası bakıma muhtaç. Geçmişimize, tarihimize, şehitlerimize verdiğimiz önem ortada. Bu şehitlik eskiden daha büyükmüş. Şimdi küçülmüş ve çilek tarlaları açılmış. Şehit mezarı üstünde ateş yakmışlar. Yetkililerin burası ile ilgilenmelerini ve tarihini ortaya çıkarmalarını istiyoruz."


- Çanakkale
Akçakoyun, Çanakkale, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 04:44

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Agonya'daki köylüler, 17 mezarın bulunduğu bölgenin araştırılmasını istiyor - Son Dakika
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