Agora AVM'de 'Detoks Festivali' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Agora AVM'de 'Detoks Festivali' - Son Dakika

Agora AVM'de 'Detoks Festivali'

6 saat önce

Yeni yılı ışıl ışıl atmosferi ile karşılamaya hazırlanan Agora Alışveriş Merkezi yeni yıl öncesinde "Detoks Festivali" düzenleyerek 'Yeni yılda yeni bir ben' sloganı ile 2019'u uğurladı.

Agora AVM'de 'Detoks Festivali', System.String[]

Yeni yılı ışıl ışıl atmosferi ile karşılamaya hazırlanan Agora Alışveriş Merkezi yeni yıl öncesinde "Detoks Festivali" düzenleyerek 'Yeni yılda yeni bir ben' sloganı ile 2019'u uğurladı. Yeni yılı yeni umutlarla bekleyen İzmirliler 28-29 Aralık tarihlerinde birbirinden değerli uzman konuklarla buluşup yeni yıla "olumlama" yaparak girdi.


2019'u uğurlarken "Neleri geçmiş yılda bırakıp neleri yeni yıla taşıyalım?" diye düşünenler iki gün boyunca süren "Agora Detoks Festivali"nde konunun uzmanlarını dinleyip workshoplara katılarak kendini yeniledi. Sağlıklı yaşam konusunda uzmanların bir araya geldiği etkinlikte sağlık güzellik, mutluluk, yoga, nefes, bedenin ritmi, detoks, beslenme konularında uzman konuklar, "Yeni yılda yeni bir ben olabilmek mümkün" dedi.


Ziyaretçilere unutulmaz deneyimler


Dün başlayan Detoks Festivali'nin ilk konuğu Uluslararası Enerji Psikolojisi Uzmanı Dr. İnci Erkin oldu. Aynı gün Mindful Beslenme Uzmanı Yasemin Karaçay, Organik Kozmetik ve Sağlıklı Bakım konusu ile Kimyager Levent Kahrıman, Kişisel Gelişim Uzmanı Leila Jebelli ve Dr. Uğur Alfatlı Biorezonans ile Sağlıklı ve Dengeli Yaşam konusunda bilgilerini ve deneyimlerini Agora ziyaretçileri ile paylaştı. Bugün ise Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Fatma Pınar Eroğlu sağlıklı güzelliği, Gönül Köksal yeni yaşam arkadaşı yoga ve meditasyonu, Diyetisyen Safiye Taş Koçyiğit diyette detoks ve öğün yerine geçen detoks içecekleri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şerafettin Özdoğan bedenin ritmini, son olarak da Nefes Terapisti İkbal Kaya nefes ve hayatı anlatarak ziyaretçilere unutulmaz deneyimler yaşatacak.


Söyleşilerin sonunda gerçekleşen workshoplara ziyaretçiler ücretsiz katılma imkanı buldu. Etkinlik boyunca sağlık, güzellik, kişisel gelişim, yoga, meditasyon, nefes, estetik, enerji psikolojisi, beslenme konularındaki son gelişmeler etkinliğe katılan ziyaretçiler ile paylaşıldı. - İZMİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
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