Agora'da Çifte Açılış Yapacak

2.3 milyon liralık bütçeyle yeniden ayağa kalkan tarihi yapı ve park, 9 Şubat Cumartesi günü hizmete açılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin önemli yapılarını restore ederek onları yeniden eski ihtişamına kavuşturmaya devam ediyor. Son olarak İzmir mimarisinin önemli köşe taşlarından Namazgah Hamamını ve Agora Parkı'nı restore eden Büyükşehir Belediyesi, bu iki önemli yapıyı 9 Şubat Cumartesi hizmete açacak.

Agora bölgesinde 1718 metrekarelik arazi içinde yer alan tarihi hamamın eski görkemine kavuşturulduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "16. yüzyılda yapıldığı bilinen Namazgah Hamamı uzun bir süredir virane bir durumdaydı. Özüne uygun olarak restore ettiğimiz bu önemli yapı ve yenilediğimiz Agora Parkı'nın açılışına tüm İzmirli hemşerilerimi bekliyorum" dedi. Başkan Aziz Kocaoğlu'nun saat 11.30'daki açılış töreninde önemli açıklamalar yapacağı bildirildi.

Göbek taşı, kurna, süs havuzu…

Tarihi hamamı orijinalini koruyarak restore eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, gerekli sağlamlaştırma ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra, kuzey ve batı cephesine bitişik, orjinale ilave yapılar ile iç mekanlarındaki ilave kaplamalar ve duvar eklerini kaldırdı. Yapının kubbe ve tonozlarında bulunan çatlaklar için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden alınan statik destek doğrultusunda, dikiş ve enjeksiyon yöntemleriyle sağlamlaştırmalar yapıldı. Binanın doğusunda bulunan hasarlı han duvarı, ahşap askıya alma sistemi ile desteklendikten sonra sıva raspası çalışmaları yapılarak enjeksiyon yöntemi ile güçlendirildi. Hasarlı han duvarına raspa ve enjeksiyon çalışmaları için yapılan ahşap askı sistemi sökülerek çelik konstrüksiyon sistemi ile kalıcı destek verildi. Erkekler kısmı soyunmalık mekânında fıskiyeli mermer havuz ve kadınlar ile erkekler kısımları soyunmalık mekânlarında ahşap bölmeler oluşturuldu. Göbek taşı ve kurnalar da aslına uygun olarak yenilendi.

Kuzey cephede erkekler girişinde değişime uğrayan tuğla örgü kapı çıkması kaldırılarak yerine, özgün haline uygun kesme taş kapı yapıldı. Kuzey cephede bulunan kadınlar giriş kapısı mevcut yerinde muhafaza edilerek kesme taş kemerli kapı yapıldı. Yapının güney cephesine denk gelen arka tarafındaki külhan bölümü de yapıya zarar vermeden sistem odası olarak düzenlendi. Dış cephede hamam ve handuvarları taş dokusunu yansıtmak için derz temizleme ve tamamlama işlemleri yapıldı. Ayrıca bölgeye Gabion saksı ve oturma birimleri de yerleştirildi.

Çifte hamam

Agora alanı içinde kalan tarihi Namazgah Hamamı, doğu cephesinde Kurşunlu Han olduğu düşünülen bir yapının ayakta kalan tek duvarına bitişik vaziyette bulunuyor. 16. yüzyıldan günümüze ulaşan ve yakın zamana kadar işlevini sürdürdüğü bilinen hamam, kadınlar ve erkekler kısmından oluşan "Çifte Hamamlar" grubunda yer alıyor. Beden duvarları, moloz taş ve tuğla malzeme ile yığma sistemde inşa edilen yapının doğusundaki birimler erkekler, batısındaki birimler ise kadınlara ait.

Yeni nefes

Toplamda 2 bin 300 metrekarelik alan üzerinde modern ve yenilikçi anlayışla tasarlanan Agora Parkı da, bölgede yaşayan vatandaşların nefes alacağı yeni bir buluşma noktası olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin 1.1 milyon liraya mal ettiği parkın içerinde engellilerin de kullanımına uygun yürüyüş yolu, 23 adet bank, 156 metrekarelik çocuk oyun grubu ve 43 bisiklet kapasitesine sahip park yeri mevcut.