Agorafobiniz varsa, tedavi için geç kalmayın - Son Dakika

Agorafobiniz varsa, tedavi için geç kalmayın

26.02.2021 09:47
Agorafobiniz varsa, tedavi için geç kalmayın, System.String[]

'Alan korkusu' olarak bilinen agorafobi sahibi bireylerde anksiyete sorunun kaçınılmaz olduğunu söyleyen Klinik Psikolog Dr. Hüseyin Ebadi, agorafobinin açık alanlarda da görülebileceğini belirterek tedavi için asla geç kalınmaması önerisinde bulundu.

'Alan korkusu' olarak bilinen agorafobi sahibi bireylerde anksiyete sorunun kaçınılmaz olduğunu söyleyen Klinik Psikolog Dr. Hüseyin Ebadi, agorafobinin açık alanlarda da görülebileceğini belirterek tedavi için asla geç kalınmaması önerisinde bulundu.

Temelinde kaygının olduğu, bireyde panik atak, kusma ve üşüme gibi çeşitli fiziksel belirtilerin de görüldüğü agorafobinin, kaygı ve anksiyete bozukluklarında, obsesif kompulsif bozukluklarda, sosyal fobisi olanlarda ya da travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bireylerde görüldüğü bilgisini aktaran Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ebadi konuyla ilgili bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu.

Açıklamasına agorafobinin tanımı ile başlayan Dr. Ebadi, "Eski Yunanca'da 'alan korkusu' olarak bilinmekte ve kişiyi zorda bırakacak fiziksel belirtiler ortaya çıkarsa kaçmanın ya da yardım almanın zor olduğu düşüncesi ile gelişen kaygı ve belirli durumlara, alanlara girmekten kaçınma olarak tanımlanmaktadır" dedi.

"BİR UYARMA BİÇİMİDİR"

Günlük yaşantımızda rastlanan durumlara karşı duyulan korku ve sürekli devam eden bir endişe hali olduğunu belirten Dr. Ebadi, "Stres merkezli olan anksiyete, günlük yaşamın idamesinde karşılaşılan sorunlar ile baş edebilmeyi ve dolayısıyla olası durumlar karşısında hızlı kararlar verilebilmesine ortam hazırlarken, beynin strese verdiği tepki ile ilerde yaşanabilecek tüm olası tehlikeler bağlamında bir uyarma biçimidir" diye konuştu.

"AÇIK ALANDA DA OLABİLİR"

Ebadi, sözlerine şöyle devam etti;

"Sürekli ve devam eden endişe halinin kişide ruhsal sağlığına olumsuz etkisi kaçınılmaz olurken günlük işlerindeki verimi de azalabileceğini ve dolayısıyla anksiyete bozukluğu çok çeşitli olmasına rağmen endişe ve kaygı merkezli olan bu hastalığın, çocukluk çağında yaşanılan olumsuzluklar, travmalar ve mutsuzluklar arttıkça bireyin ileriki dönemlerde yaşayabileceği anksiyete riski de eş zamanlı artmaktadır. Bu bağlamda, agorafobisi olan bireylerde anksiyete sorunun varlığı kaçınılmazdır. Ancak alan korkusu olarak bilinen agorafobi herhangi bir duruma karşı değil; tam olarak bir alana, bir mekana veya bir yere karşı duyulan bir fobi çeşididir. Dolayısıyla agorafobisi olan bireylerde, toplu taşıma araçlarını (vapur, otobüs, uçak, tren vb.) kullanma, açık alanlarda (parklar, köprüden geçme vb.) bulunma, kapalı alanlar veya ticari-kamusal alanlarda bulunma (alışveriş merkezi, hastane, sinema ve tiyatro salonları vb.), insan yoğunluğunun fazla olduğu yerler (toplu olarak bulunulan ortamlar, caddeler, ve konserler vb.), asansör kullanımı veya sırada/kuyrukta bekleme gibi çeşitli açık-kapalı alanlarda seyredebilir."

"KORKUNUN ŞİDDETİ, YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLİYOR"

Hastalığın şiddetinin dereceli olarak değişkenlik göstermekte olduğunu ve ne yazık ki kişinin yaşam kalitesini de doğrudan etkilediğine dikkat çeken Dr. Ebadi, agorafobide yaşanan korkunun şiddeti, kaçınmalarının derecesini de belirlediği için, korkunun şiddeti arttıkça kaçınma davranışı belirginleşir ve kısıtlı bir yaşam biçimi ortaya çıkmış olduğunu ifade etti.

Ebadi sözlerine şöyle devam etti:

"Agorafobisi mild yani hafif-orta seviye olan bireyin günlük yaşamında hayatını idame ettirebilmesi, toplu taşıma aracını kullanabilmesi veya alışverişini kendi yapabilmesi mümkünken; hastalığın şiddetine bağlı olan korku-endişe temeli ile belirginleşen kaçınma davranışı kişinin yaşam konforunu olumsuz yönde etkilemekte; örneğin açık alanlar dahi olsa kamuya veya kalabalığa karışamamakta ve kendini evine, güvenli mekanına veya alanına hapsetmektedir ve genellikle de kendilerini güven içinde hissettikleri ortamların dışına çıkmak zorunda olduklarında ise sıklıkla yanlarında birilerinin varlığına gereksinim duymaktadırlar."

"ESAS SORUN: KONTROL KAYBINA DAİR KAYGI"

Agorafobiyi tetikleyen veya besleyen farklı durumlar olabileceğinin de altını çizen Ebadi, yakın zamanda kişinin bir yakınını kaybetmesi, yaşadığı kaybın verdiği acı, hüzün veya pişmanlık gibi çeşitli duygu-durumlarla baş edememe sonucu agorafobi ortaya çıkabilir. Burada esas sorun, kontrolü kaybetme düşüncesi ile gerçekleşen kaygı olduğu için kontrolün kendisinde olmadığını düşündüğündü alanlarda bu rahatsızlık ortaya çıkabilmektedir. Ancak, her bireyin olaylara gösterdiği reaksiyonlar farklıdır. Dolayısıyla, bu durumun kişilik özellikleri, çevre ve yetiştirilme ile de bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"TEDAVİ SÜRECİ GECİKTİRİLMEMELİ"

Ebadi, bireyin altı aydan fazla süren, korktuğu, anksiyete duyduğu alanın ne olduğunu kavraması, belirlemesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Özellikle yavaş yavaş bu alana kendini maruz bırakması tedavi süresince çok önemlidir. Ancak, baş edilemeyen durumlarda ise mutlaka psikiyatrik ve psikolojik destek alması, hastalığın şiddetinin artmasını önlemesi için çeşitli terapi yöntemlerinden faydalanılması da oldukça önemlidir." önerisinde bulundu.

(İHA)

Beykent Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Panik Atak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Agorafobiniz varsa, tedavi için geç kalmayın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

beIN Sports, Fenerbahçe'ye fikri mülkiyet ihlali davası açtı Samandıra'da tecrübeli isimler takım toplantısında konuştu: Bunu tek başına hoca yapamaz Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence Maltepe'de sokaklar çöp yığınına dönmüşken Beşiktaş Belediyesi de grev kararı aldı İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu
Ermenistan'daki darbe girişimi Aliyev'in de gündeminde: Bizi dinleselerdi bu duruma düşmezlerdi Ermenistan'daki darbe girişimi Aliyev'in de gündeminde: Bizi dinleselerdi bu duruma düşmezlerdi         
10:30
ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü         
10:15
Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım         
09:46
Onunki tam bir başarı hikayesi! Keçi çobanıyken azmedip inadı sayesinde iş adamı oldu Onunki tam bir başarı hikayesi! Keçi çobanıyken azmedip inadı sayesinde iş adamı oldu         
09:32
Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı         
09:11
Son Dakika: Akaryakıtta vergi kaçakçılarına dev operasyon! 1.2 milyar liralık satış verisini silen 157 istasyon tespit edildi Son Dakika: Akaryakıtta vergi kaçakçılarına dev operasyon! 1.2 milyar liralık satış verisini silen 157 istasyon tespit edildi         
09:07
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun         
08:49
Çöl tozları, Avrupa'dan Türkiye'ye geliyor! Hafta sonu maskeyi bir saniye bile indirmeyin Çöl tozları, Avrupa'dan Türkiye'ye geliyor! Hafta sonu maskeyi bir saniye bile indirmeyin         
08:34
Başkan Biden talimat verdi! ABD, Suriye'deki İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi Başkan Biden talimat verdi! ABD, Suriye'deki İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi         
08:09
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Etrafı duvarlarla örülü boş arazide yarı çıplak bir erkeğin cansız bedeni bulundu Etrafı duvarlarla örülü boş arazide yarı çıplak bir erkeğin cansız bedeni bulundu         
00:58
Bakan Fahrettin Koca'ya kalabalık parti kongreleri soruldu, bilindik uyarılarla yanıt verdi Bakan Fahrettin Koca'ya kalabalık parti kongreleri soruldu, bilindik uyarılarla yanıt verdi         
23:30
Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü         
23:07
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı         
22:38
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Öz kızına kurşun yağdıran cani baba, kendini 'Akıl sağlığım yerinde değil' diyerek savundu Öz kızına kurşun yağdıran cani baba, kendini 'Akıl sağlığım yerinde değil' diyerek savundu         
18:16
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 10:43:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Agorafobiniz varsa, tedavi için geç kalmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei