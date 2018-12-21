Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in Öldürülmesine İlişkin, 7'si Tutuklu 85 Sanığın...
4 saat önce
IHAAW155951-ASA/21-12-2018- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, 7'si tutuklu 85 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve Yavuz Karakaya'nın tahliyesine karar verildi.
IHAAW155951-ASA/21-12-2018
- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink
'in öldürülmesine ilişkin, 7'si tutuklu 85 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu
ve Yavuz Karakaya
'nın tahliyesine karar verildi. 21.12.2018 15: 59: 51 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:05 Kaynak: İHA
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