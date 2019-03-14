Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in Öldürülmesine İlişkin Davada, Sanıklardan Ercan...
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IHAAW114953-ASA/14-03-2019- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, sanıklardan Ercan Gün ve Muarrem Demirkale'nin tahliyesine karar verildi.
IHAAW114953-ASA/14-03-2019
- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, sanıklardan Ercan Gün ve Muarrem Demirkale'nin tahliyesine karar verildi. Başka suçlardan da tutuklu bulunan iki sanığın cezaevinden çıkmayacağı öğrenildi. 14.03.2019 11: 49: 53 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:55 Kaynak: İHA
Son Dakika! Hrant Dink'in Öldürülmesi Davasında Tutuklu 2 Sanık Tahliye Edildi
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