Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in Öldürülmesine İlişkin Davada, Sanıklardan Ercan...
1 saat önce
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, sanıklardan Ercan Gün ve Muarrem Demirkale'nin tahliyesine karar verildi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, sanıklardan Ercan Gün ve Muarrem Demirkale'nin tahliyesine karar verildi. Başka suçlardan da tutuklu bulunan iki sanığın cezaevinden çıkmayacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:35 Kaynak: İHA
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