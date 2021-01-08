Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, cinayet tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, cinayet tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı... - Son Dakika