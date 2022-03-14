Agresif sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Agresif sürücülere ceza yağdı

14.03.2022 09:59
Agresif sürücülere ceza yağdı

Düzce'de Jandarma ekipleri, sürücülerin agresif araç kullandıkları belirlenen yollarda yaptığı denetimlerde ceza yağdı.

Düzce'de Jandarma ekipleri, sürücülerin agresif araç kullandıkları belirlenen yollarda yaptığı denetimlerde ceza yağdı. Jandarma ekipleri 451 araç kontrol etti yaklaşık 20 bin TL ceza yazdı.

Düzce'de sürücülerin agresif araç kullandıkları belirlenen güzergahlarda Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı. Sabah ve öğlenden sonra olmak üzere 4 saat yapılan uygulamaya 6 jandarma trafik timi ile 12 personel katıldı.

Agresif araç kullananlara yönelik yapılan uygulamalar, Akçakoca- Kocaali karayolu, Akçakoca-Düzce Karayolu ile Aydınpınar yolu Duraklar kavşağı mevkiinde ve Yığılca ilçe yolu İğneler yol ayrımı kavşağında gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda 451 araç kontrol edilirken 15 araç sürücüsüne yaklaşık 20 bin TL cezai işlem uygulandı. Jandarma ekipleri 5 aracı da trafikten men etti. - DÜZCE

Agresif sürücülere ceza yağdı
Agresif sürücülere ceza yağdı
Agresif sürücülere ceza yağdı

YORUMLAR
500
Elazığ'da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi Elazığ'da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Türk Lirası, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Agresif sürücülere ceza yağdı - Son Dakika


Son Dakika
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:47 Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak!
09:38 Zelenski'den NATO ülkelerini uyardı: Ukrayna Hava Sahamız kapatılmazsa NATO ülkelerinde de bombalar patlar
09:29 Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!
09:15 Rusya Instagram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
09:13 Letonya Savunma Bakanı'ndan SİHA açıklaması: 6 aylığına kendi semalarımızda test edelim!
09:01 Hem anneleri hem babaları öldü: Öksüz ve yetim Ukraynalı bebekler! Ukrayna büyükelçisi paylaştı!
08:45 Yoksulluk hallerimiz: 141 bin çocuğa ailesi bakamıyor, 11 milyon kişiye gıda yardımı yapılıyor!
08:42 Ukrayna ordusundan cansız bedenlerle Rusya'ya Z harfi göndermesi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:05:21. #1.12#
SON DAKİKA: Agresif sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement