Agresif sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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Agresif sürücülere ceza yağdı

28.04.2022 08:56
Agresif sürücülere ceza yağdı

Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri il genelinde yaptıkları trafik denetimlerinde agresif araç kullanan sürücülere ceza yağdırdı.

Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri il genelinde yaptıkları trafik denetimlerinde agresif araç kullanan sürücülere ceza yağdırdı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, il genelinde bulunan karayollarında yakın takip, drift, birbiri ardına şerit değiştirme, öndeki aracı hatalı sollama gibi agresif davranışlarda bulunan sürücülere yönelik olarak, "Agresif Sürücü Davranışlarının Denetimi" faaliyeti yaptılar. Jandarma Trafik Timlerinin yaptığı denetimler sonucunda bin 874 araç kontrol edilerek, 18 araç sürücüsüne 11 bin 634 TL idari para cezası uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Agresif sürücülere ceza yağdı
Agresif sürücülere ceza yağdı
Agresif sürücülere ceza yağdı
Agresif sürücülere ceza yağdı

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İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Agresif sürücülere ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Agresif sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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