AĞRI 167 polis, Doğubayazıt'ı didik didik aradı - Son Dakika

167 polis, Doğubayazıt'ı didik didik aradı

AĞRI Emniyet Müdürlüğü, 'Güven04' uygulaması kapsamında Doğubayazıt İlçesi'nde 167 polisin katıldığı arama yaptı.

Şehir merkezi ve ilçelerde huzur, güven ortamının sağlanmasını amaçlayan Emniyet Müdürlüğü, 'Güven 04' uygulamasını bugün Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen uygulama bu 167 personel, metruk binaları didik didik aradı. Şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.

Uygulama sonunda ayrıca sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı iki kişiye toplam 784 Lira cezai işlem uygulandı.