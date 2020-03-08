Ağrı 1970: 0-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ağrı 1970: 0-0 - Son Dakika Spor

Ağrı 1970: 0-0

6 saat önce

STAT: İzmir AtatürkHAKEMLER: Emre Yüksel (xx), Murat Güçlü (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) – Mustafa Değirmenci (xx), Cenk (xxx), Metin (xxx), Anıl (xx), Fatih (x) (Dk. 60 Doğukan x), Görkem (x), Mustafa Aşan (xx), Barış (x) (Dk. 80 Harun x), Özgür (x) (Dk.

Ağrı 1970: 0-0, System.String[]

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Emre Yüksel (xx), Murat Güçlü (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) – Mustafa Değirmenci (xx), Cenk (xxx), Metin (xxx), Anıl (xx), Fatih (x) (Dk. 60 Doğukan x), Görkem (x), Mustafa Aşan (xx), Barış (x) (Dk. 80 Harun x), Özgür (x) (Dk. 46 Battal x), Hakan (x)

AĞRI 1970: Furkan (xxx) – Kaan (xxx), Berk (xx), Yakup (xxx), Ferat (xx), Özgen (xxx), Seyit (x), Yasin (xx), Cemal (xx) (Dk. 90 Emre), Emrah (xx), Gökhan (x) (Dk. 64 Bünyamin x)

SARI KARTLAR: Anıl, Metin (Karşıyaka), Emrah, Cemal (Ağrı)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka, 27'nci haftada konuk ettiği Ağrı 1970 ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla galibiyet özlemi 3 haftaya yükselen ev sahibi ekip 42 puana ulaşıp 5'inci sırada kalırken, konuk takım puanını 32'ye çıkarıp 9'un basamaktaki yerini korudu.

12'nci dakikada konuk ekipten Cemal'in sol çaprazdan şutunda kaleci Erdoğan topu kornere çeldi.

22'nci  dakikada Karşıyaka'nın soldan kazandığı serbest vuruşta, Barış ceza sahasına kesti. Fatih'in kafayla dokunduğu meşin yuvarlak yandan auta gitti.

41'inci  dakikada Mustafa Aşan soldan kesti, arka direkteki Barış'ın şutunda top kalecinin kucağında kaldı.

43'üncü dakikada Ağrı ekibinde Gökhan'ın savunmanın arkasına yolladığı topa hareketlenen Emrah'ın karşı karşıya vuruşunda kaleci Erdoğan topu ayağıyla çıkardı.

47'nci dakikada Karşıyaka'da Mustafa Değirmenci'nin sağdan ortasında kale önünde Hakan topa ayak koydu, kaleci Furkan meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.

54'üncü dakikada Ağrı 1970 kontratağında soldan ceza sahasına giren Cemal'in pasında kaleci Erdoğan'ı geçen topu savunmada Metin son anda uzaklaştırdı.

80'inci  dakikada Battal'ın pasında ceza yayı üzerinden Harun vurdu, top az farkla dışarı gitti.

90'ıncı dakikada Karşıyaka savunmasının ofsayt beklentisiyle durakladığı anda soldan ceza sahasına giren Cemal'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Erdoğan'dan seken topu son anda Cenk uzaklaştırdı.

Maç 0-0 sona erdi.


- İzmir
Karşıyaka, İzmir, Ağrı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:49 Kaynak: DHA
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