Ağrı 1970: 4-1

STAT: Fethiye İlçe
HAKEMLER: Mustafa Aydın (xx), Hidayet Zeybek (xx), Fırat Olgun (xx)FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Sabri (xx) (Dk. 59 Mert xx), Hayrullah (xxx), Berkay (xx), Anıl Gir (xxx) (Dk. 59 Anıl Arıcıoğlu xx), Cemal (xxx) (Dk. 81 Kutay), Mehmet Sacit (x) (Dk. 36 Bülent xx), Fatih (xx), Serhat (xxx), Ali Han (xxx), Yakup (xx)AĞRI 1970: Burak (x) - Emrah Çalışlar (x) (Dk. 46 Devran x), Cuma Ali (xx), Ferat (xx), Safa (x), Can (x), Muhammed Şükrü (xx), Cengizhan (xx) (Dk. 66 Önder x), Egecan (xx), Emrah Tacir (x), Seyit (x)GOLLER: Dk. 17 Cengizhan (Ağrı 1970), Dk. 21 Ali Han, Dk. 28 Anıl Gir, Dk. 64 Cemal, Dk. 90 Serhat (Fethiyespor)SARI KARTLAR: Mehmet Sacit, Fatih, Cemal, Mert (Fethiyespor)
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 16'ncı hafta mücadelesinde Fethiyespor, evinde Ağrı 1970'i 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ağrı 1970, 17'nci dakikada Cengizhan'ın golüyle öne geçerken, 21'inci dakikada Ali Han'la skora denge getiren Fethiyespor, 28'inci dakikada Anıl Gir, 64'üncü dakikada Cemal ve 90'ıncı dakikada Serhat'ın kaydettiği gollerle galibiyete uzandı: 4-1.
Bu sonuçla iç sahada çıktığı 8'inci maçını da kazanan Fethiyespor devrenin son haftası öncesi 29 puana ulaşıp zirvedeki yerini korurken, 17 puanda kalan konuk takım tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.
Kaynak: DHA
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