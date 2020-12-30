Ağrı 1970: 4-1

Bu sonuçla iç sahada çıktığı 8'inci maçını da kazanan Fethiyespor devrenin son haftası öncesi 29 puana ulaşıp zirvedeki yerini korurken, 17 puanda kalan konuk takım tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 16'ncı hafta mücadelesinde Fethiyespor, evinde Ağrı 1970'i 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ağrı 1970, 17'nci dakikada Cengizhan'ın golüyle öne geçerken, 21'inci dakikada Ali Han'la skora denge getiren Fethiyespor, 28'inci dakikada Anıl Gir, 64'üncü dakikada Cemal ve 90'ıncı dakikada Serhat'ın kaydettiği gollerle galibiyete uzandı: 4-1.

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