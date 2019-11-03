Son Dakika Haberleri: Ağrı 1970 Spor: 1-4
Son Dakika Spor Ağrı 1970 Spor: 1-4

Ağrı 1970 Spor: 1-4

7 saat önce

STAT: İlçeHAKEMLER: Emre Yüksel (xx), Mehmet Vargün (xx), Çağrı Yıldırım (xx)ERBAASPOR: Furkan (xx), Barış (xx) (Dk.55 Mukail x), İsmail (x) (Dk. 61 Osman x), Mehmet (x), Ömer (xx), Ali (xx), Yağız (x), Mehmet Demirözü (x), Rıdvan (xx), Oğuzhan (x), Hüseyin (xx) (Dk.

Ağrı 1970 Spor: 1-4, System.String[]

STAT: İlçe

HAKEMLER:   Emre Yüksel (xx),  Mehmet Vargün (xx), Çağrı Yıldırım (xx)

ERBAASPOR: Furkan (xx), Barış (xx) (Dk.55 Mukail x), İsmail (x) (Dk. 61 Osman x), Mehmet (x), Ömer (xx), Ali (xx), Yağız (x), Mehmet Demirözü (x), Rıdvan (xx), Oğuzhan (x), Hüseyin (xx) (Dk. 71 Murat Torun)

AĞRI 1970 SPOR: Furkan Keleş (xx), Oğuzhan Yıldırım (xxxx), Cemal (xx), Berk (xx), Ferat (xx), Hamdi (xx) (Dk. 76 Semih x), Yakup (xx), Erol (xx) (Dk. 83 Bayram ), Özgen (xxx), Furkan Kopuz (xx) (Dk.45 Murat xxx), Seyit Gazanfer (xx)

GOLLER:  Dk.8 Cemal, Dk.50 Oğuzhan Yıldırım, Dk.59, Dk.66 Murat ( Ağrı 1970 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor) - Dk.18 Ali (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet, Ömer, Mükail (Erbaaspor) - Hamdi (Ağrı 1970 Spor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Erbaaspor, sahasında konuk ettiği Ağrı 1970 Spor'a 4-1 mağlup oldu.

8'inci dakikada gelişen Ağrı 1970 Spor atağında ceza sahası içinde Oğuzhan Yıldırım'ın pasıyla topla buluşan Cemal'in şutu ağlarla buluştu: 0-1

18'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içinde Rıdvan'ın pasıyla buluşan Ali'nin şutu filelerle buluştu: 1-1

50'nci dakikada Oğuzhan Yılırım'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut ağlarla buluştu: 1-2

59'uncu dakikada Özgen'in ceza sahası içine gönderdiği pasla buluşan Murat'ın şutu bir kez daha filelerle buluştu: 1-3

6'ncı dakikada Oğuzhan Yıldırım'ın ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Murat meşin yuvarlağı bir kez daha ağlarla buluşturdu: 1-4

Karşılaşma 4-1 Ağrı 1970 Spor'un galibiyeti sona erdi.


- Erbaatokat
Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:22 Kaynak: DHA
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