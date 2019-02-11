Son Dakika Haberleri: Ağrı 1970 Sporlu Taraftarlardan Erzurumspor'a Destek Tezahüratı

Ağrı 1970 Sporlu Taraftarlardan Erzurumspor'a Destek Tezahüratı

58 dakika önce

Ağrı 1970 Spor ile Erciş Gençlik Belediye Spor arasında oynanan müsabakada Ağrısporlu taraftarlar Erzurumspor'a destek pankartı açarak uzun süre tezahürat yaptılar.

Ağrı 1970 Sporlu Taraftarlardan Erzurumspor'a Destek Tezahüratı, System.String[]
Ağrı 1970 Spor ile Erciş Gençlik Belediye Spor arasında oynanan müsabakada Ağrısporlu taraftarlar Erzurumspor'a destek pankartı açarak uzun süre tezahürat yaptılar.

Ağrı Şehir Stadyumundaki maçı yaklaşık 5 bin taraftar izledi. Ağrı 1970 Spor'un 3-0 üstünlüğü ile sona eren maç da Ağrısporlu taraftarlar maçı bırakıp uzun süre Erzurumspor lehine tezahürat ettiler. Tribünlere 'Bu Yolda Yalnız Değilsin Erzurumspor' pankartı asan taraftarlar Erzurumspor lehine marşlar söyleyerek sloganlar attılar.

Maç sonu Erzurumspor sosyal medya hesabından Ağrısporlu taraftarlara teşekkür ederken, Ağrı 1970 Spor yönetimi her zaman Erzurumspor'a desteğe hazır olduklarını belirttiler. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:49 Kaynak: İHA

Ağrı, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mbaye Diagne, Trabzonspor Maçı Sonrasında Üçlü Çektirdi Paris'te Kadınların İmam Olacağı Cami Açılacak

Hakem Hatalarını Değerlendiren Fatih Terim: Hata Yapabilirler, Onlar da İnsan Acun Ilıcalı, Erdem Ekşioğlu'nun Sakatlanarak Survivor'a Devam Edemeyeceğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:47:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı 1970 Sporlu Taraftarlardan Erzurumspor'a Destek Tezahüratı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]