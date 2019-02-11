Ağrı 1970 Sporlu Taraftarlardan Erzurumspor'a Destek Tezahüratı
58 dakika önce
Ağrı 1970 Spor ile Erciş Gençlik Belediye Spor arasında oynanan müsabakada Ağrısporlu taraftarlar Erzurumspor'a destek pankartı açarak uzun süre tezahürat yaptılar.
Ağrı
1970 Spor ile Erciş
Gençlik Belediye Spor arasında oynanan müsabakada Ağrısporlu taraftarlar Erzurumspor
'a destek pankartı açarak uzun süre tezahürat yaptılar.
Ağrı Şehir Stadyumundaki maçı yaklaşık 5 bin taraftar izledi. Ağrı 1970 Spor'un 3-0 üstünlüğü ile sona eren maç da Ağrısporlu taraftarlar maçı bırakıp uzun süre Erzurumspor lehine tezahürat ettiler. Tribünlere 'Bu Yolda Yalnız Değilsin Erzurumspor' pankartı asan taraftarlar Erzurumspor lehine marşlar söyleyerek sloganlar attılar.
Maç sonu Erzurumspor sosyal medya hesabından Ağrısporlu taraftarlara teşekkür ederken, Ağrı 1970 Spor yönetimi her zaman Erzurumspor'a desteğe hazır olduklarını belirttiler. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:49 Kaynak: İHA
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