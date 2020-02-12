Ağrı 2 bin 600 metrede tipi altında baz istasyonu arızasını giderdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı 2 bin 600 metrede tipi altında baz istasyonu arızasını giderdiler - Son Dakika

Ağrı 2 bin 600 metrede tipi altında baz istasyonu arızasını giderdiler

9 dakika önce

2 bin 600 metrede tipi altında baz istasyonu arızasını giderdilerAĞRI'da, baz istasyonunun arızalanması nedeniyle cep telefonlarıyla haberleşme yapılamadı.

2 bin 600 metrede tipi altında baz istasyonu arızasını giderdiler

AĞRI'da, baz istasyonunun arızalanması nedeniyle cep telefonlarıyla haberleşme yapılamadı. Bunun üzerine, ekipler harekete geçerek 2 bin 600 rakımda bulunan Batmış köyündeki baz istasyona ulaşıp, yoğun tipi altında arızayı giderdi.

Ağrı'da etkili olan fırtına ve tipi ulaşımın yanı sıra haberleşmeyi de etkiledi. Tipi nedeniyle merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Batmış köyündeki baz istasyonu arızalandı. Baz istasyonundaki arıza nedeniyle cep telefonlarıyla görüşme yapılamayınca ekipler harekete geçti. 2 bin 600 rakımda bulunan baz istasyonundaki arızayı gidermek için belli bir noktaya kadar araçlarıyla gelen ekipler, daha sonra kar motorlarıyla yoluna devam etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu bölgeye ulaşan ekipler, tipi altında yaptıkları çalışmayla baz istasyonundaki arızayı giderdi.

Yoğun tipi altında görev yaptıklarını söyleyen Yakup Özbeyli, her türlü hava şartına rağmen halkın sağlıklı haberleşme yapabilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Ağrı 2 bin 600 metrede tipi altında baz istasyonu arızasını giderdiler

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:23 Kaynak: DHA
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