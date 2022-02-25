"Ağrı 2. Kar Festivali" Küpkıran Kayak Merkezi'nde başladı - Son Dakika

Ağrı'da, bu yıl ikincisi düzenlenen Kar Festivali'nde atlı cirit, konser, kardan heykeller ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

İki gün sürecek festival, Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı (AKEV) öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, valilik, belediye, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), IC Vakfı ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle Küpkıran Kayak Merkezi'nde yapıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda, aralarında milli sporcuların da bulunduğu kayakçılar ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla kayak gösterisi yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, telefonla katıldıkları programda alandakilere seslendi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın telefonundan alandakilere seslenen Soylu, festivalin huzur, birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlara hitap etmekten onur duyduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Ağrı'nın daha fazla gelişmeye, refaha, huzura, barışa, istihdama ve birbirine olan muhabbetini artırmaya elbette ki bu etkinlikler büyük bir katkı sağlayacaktır. Başta Sayın belediye başkanımız olmak üzere kıymetli valimiz ve diğer arkadaşlarımız büyük çaba sarf ediyorlar. Bir şehre adanmışlığın bütün örneğini ortaya koymaya çalışıyorlar. Burada tekrar söylemek istiyorum, emrinize amadeyim."

Soylu, kentte yeni il emniyet müdürlüğü binasının Cumhuriyetin 100. yılına yetiştirileceğini sözlerine ekledi.

"Ağrı'dan yarınların olimpiyat şampiyonlarını yetiştireceğiz"

Kasapoğlu da festivalin Ağrı için büyük önem taşıdığını belirterek, "Ağrı artık birilerinin istediği gibi değil, milletimizin ve gençlerimizin istediği gibi sporla, kültürle, sanatla, üretimle ve istihdamla anılıyor. Bizde bu manada gerek bakanlık olarak gerek hükümet olarak Ağrı ve Ağrılılar için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, tesis, saha ve sportif alanlarda kente yatırım yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Festivalin bir sembol olduğunu anımsatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ağrı özelinde özellikle kış sporlarıyla ilgili çalışmalarımız var. Ağrı'dan yarınların olimpiyat şampiyonlarını yetiştireceğiz. Tabi gençlerimiz bizim gözbebeğimiz, her vilayetimizde olduğu gibi gençlerimiz için Ağrı ve ilçelerinde de tüm imkanların oluşması için gerek gençlik merkezlerimiz, gerek gençlik faaliyetleri ve yurtlarımızla onların emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu festival önemli bir sembol çünkü Ağrı'nın sadece ülkemize değil, bölgeye ve dünyaya verdiği mesaj açısından önemli bir sembol. Sanat, kültür, spor, bilimle yoğrulmuş bir gençliğin sembolüdür."

"Bize lazım olan huzur, barış ve güvenlik ortamıdır"

Vali Osman Varol da güvenlik nedeniyle 6 yıl tırmanışa kapalı olan Ağrı Dağı'nın geçen yıl başlatıldığını hatırlattı.

Ağrı Dağı'na 1,5 yıl içinde 50 bine yakın kişinin tırmanış gerçekleştirdiğini ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Ağrı Dağı dünyanın en bilinen lokasyonlarından bir tanesi ve biz böyle bir değere sahibiz ama 6 yıl kapalı kaldı. Bu güvenlik ve huzur ortamında tekstil fabrikaları, ayakkabıcılar sitesi, inşa etmekte olduğumuz gıdakent ve il merkezi ile ilçelerimizde büyük bir istihdam atağımız var. Burada güven ve huzur ortamı olduğu sürece yatırımcıların buraya gelmesini engelleyebilecek başka hiç bir şey yok. Çünkü biz devlet ve yerel yönetimler olarak kendilerine kırmızı halı seriyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla onlara yardım ediyoruz. Bize lazım olan huzur, barış ve güvenlik ortamıdır. Biz bugün devletimizin gücüyle yaptığımız çalışmalarla hamdolsun bunu sağlamış durumdayız. Bundan sonra bu rotamı kimsenin bozmasına da izin vermeyi düşünmüyoruz."

Belediye Başkanı Sayan, yatırımlarla kenti kalkındıracaklarını ve terörü Kürtler'in bitireceğini söyledi.

Programda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, AKEV Başkanı Gülşah Sayan ve AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhallik Karabulut da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Erzurum'dan gelen atlı cirit ekibinin etkinliği vatandaşlardan ilgi gördü.

Millet Bahçesi'nde devam eden festivalde, kardan yapılan Ağrı Dağı ile Nuh'un Gemisi'nin yanı sıra masal kahramanları Keloğlan, Hacivat, Karagöz, Nasreddin Hoca'nın heykelinin de yer aldığı 7 kardan heykelin açılışı yapıldı.

Festivalin bugün yapılan son etkinliğinde ise sanatçı Berdan Mardini bir konser verdi.