Ağrı -27.7 ile buz kesti - Son Dakika

Ağrı -27.7 ile buz kesti

Ağrı -27.7 ile buz kesti
Son Güncelleme: 21.01.2021 14:11

TÜRKİYE'nin en soğuk kenti sıfırın altında 27.7 derece ile Ağrı oldu.

TÜRKİYE'nin en soğuk kenti sıfırın altında 27.7 derece ile Ağrı oldu. Kar yağışının etkisini kaybettiği bölgede yolu kapalı olan 420 yerleşim biriminde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu'da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 27.7 derece olduğu Ağrı Türkiye'nin en soğuk kenti oldu. Buz sarkıtlarının 2 metreye ulaştığı kent merkezinde evlerin camlarını da buz kapladı. Kent merkezinde Ağrı belediyesi, tonlarca karı temizlemek için gece mesai yaptı. 4 gün devam eden yağışın ardından kar kalınlığının 42 santimetre olduğu Ağrı'da belediye ekipleri, iş makineleriyle temizlik yaptı. Çalışmaları denetleyen Başkan Savcı Sayan, "Cadde ve sokaklarda iş makineleri tarafından toplanan karlar adeta dağ yığınına dönmüş durumda. Ekiplerimiz, 7 gün 24 saat aralıksız olarak çalışıyorlar. Benim de katıldığım çalışmalarda saat 4'e kadar, telsizlerimizle birbirimizi organize ettik. Ağrılı kardeşlerimizden sabır bekliyorum, durmadan çalışıyoruz. Bütün iş makinelerimizi sahaya sürdük. Diğer birimlerdeki makinelerimizi çalışmalara kattık. İş makinesi konusunda zengin bir havuz oluşturduk. İnşallah en kısa zamanda her tarafı kardan temizlemiş şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Meteoroloji verilerine göre bölgede en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere şu şekilde gerçekleşti:   Ağrı 27.7, Kars 20, Erzurum 19.2, Ardahan 15, Muş 14.4, Erzincan 10.1, Iğdır 7.9420 YERLEŞİM BİRİMİNİN YOLUNU AÇMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bu arada kar yağdığı zaman binden fazla köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede, il özel idaresi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda bölgede yolu kapalı olan yerleşim birimi sayısı 420'ye düştü.


- Ağrı
Kaynak: DHA

Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı -27.7 ile buz kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı -27.7 ile buz kesti - Son Dakika
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