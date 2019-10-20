Son Dakika Haberleri: Ağrı-3 yaşındaki miray, karaciğer nakliyle hayata tutundu
Son Dakika Güncel Ağrı-3 yaşındaki miray, karaciğer nakliyle hayata tutundu

Ağrı-3 yaşındaki miray, karaciğer nakliyle hayata tutundu

1 saat önce

Ağrı'da, karaciğer yetmezliği bulunan Miray Ayhan (3), amcasının kızı Hanım Ayhan'dan (22) yapılan nakil ile hayat buldu.

Ağrı'da, karaciğer yetmezliği bulunan Miray Ayhan (3), amcasının kızı Hanım Ayhan'dan (22) yapılan nakil ile hayat buldu.

Filiz- Ali Ayhan çiftinin 4 çocuklarının en küçüğü olan Miray, dünyaya damarları tıkalı geldi. Ağrı'daki tedavilerinin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne götürülen Miray'a karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Aileye kızlarının nakil olması gerektiği söylendi. Miray için akrabaları seferber oldu. Yaklaşık 50 kişi donör olmak için doku örneği verdi. Miray ile amcasının kızı Hanım Ayhan'ın dokuları uyumlu çıktı.

Hanım Ayhan, İstanbul'dan Erzurum'a gelerek, Miray'a donör oldu. Ayhan'dan alınan karaciğer dokusu, geçen 19 Ağustos günü hastanenin Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından, Miray'a nakledildi.

Miray hayata tutunurken, baba Ali Ayhan çok mutlu olduğunu söyleyerek, Yaklaşık üç yıldır kızımın tedavisi için Erzurum'a gidip geliyorduk. Kızım sarılık geçirdi, atlatamadı. Doktorlar karaciğer nakli gerektiğini söyledi. Ailemizden yaklaşık 50 kişi, karaciğer bağışı için girişimde bulundu ancak tahlil ve tetkiklerde nakil için uygun görülmedi. Yeğenimden Allah razı olsun, onun sayesinde kızımın hayatı kurtuldu. Artık Hanım da bizim öz kızımız. Doktorlara da çok teşekkür ederiz. Kızım taburcu oldu ve artık evimizdeyiz. Sağlığı gayet iyi, bu nedenle çok mutluyuz diye konuştu.

Ağrı-3 yaşındaki miray, karaciğer nakliyle hayata tutundu

kızım dizisi, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:18 Kaynak: DHA
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