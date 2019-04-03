Ağrı 3 Yıldır Atama Bekleyen Meryem Öğretmen Köyüne Muhtar Oldu

3 yıldır atama bekleyen Meryem öğretmen köyüne muhtar olduAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden 3 yıl önce mezun olduktan sonra atanamayan Melek Önkür, köyüne muhtar oldu.

3 yıldır atama bekleyen Meryem öğretmen köyüne muhtar oldu



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden 3 yıl önce mezun olduktan sonra atanamayan Melek Önkür, köyüne muhtar oldu. 5 erkek rakibini geride bırakarak aldığı 210 oyla muhtarlığa seçilen Meryem Önkür, tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Misafirlerini ikramda bulunan Önkür, artık köyünün gelişmesi için çalışacağını söyledi.



Iğdır'ın Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Dalbahçe Köyü'nde yaşayan Mubar-Mustafa Önkür çiftinin 9 çocuğundan en büyüğü olan Meryem Önkür, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Atanamadıktan sonra köyüne geri dönen 26 yaşındaki Meryem Önkür, hayvancılık yapan ailesine yardımcı olmaya başladı. Bu sırada köyde yaşanan sorunları da gözleyen Meryem Önkür, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için köyünde muhtar olmaya karar verdi. Meryem Önkür, 200 hanesi 955 nüfusuyla Doğubayazıt'ın en büyük köyü olan Dalbahçe'de 5 erkek muhtar adayı rakibiyle mücadele etti. 31 Mart akşamı sona eren seçimler sonucu yapılan sayımda 210 seçmenin oyunu aldığı belirlenen Meryem Önkür, köyüne muhtar seçildi.



Artık köyünün gelişmesi için çalışacağını belirten destek olan herkese teşekkür etti. Seçim öncesi verdiği sözleri bir bir yerine getireceğini belirten Önkür, Projelerimin tamamını hayata geçirip köyümü yaşanılabilir bir hale getirip çok güzel işler başaracağım. Bu köye bir bayan eli değecektir şuan hem ailemle ev işlerine yardım ediyorum hemde muhtarlığı yapacağım dedi.



KÖYLÜLER TEBRİK ZİYARETİNDE



Köyüne muhtar olan öğretmen adayı Meryem Önkür, seçim sonrası tebrik ziyareti için gelenlerin akınına uğruyor. Misafirlere eliyle ikramlarda bulunan çiçeği burnunda muhtar, köylülerine yeni dönemde yapacağı işleri de anlatıyor. Meryem Önkür'ün muhtar olmasına sevindiğini belirten Ramazan Karavuş, Meryem Muhtar oldu ve kazandı gerçekten çok mutluyuz Köyümüze kadın eli değecek son derece mutlu olduk daha güzel bir köy olacak onun sayesinde inşallah çok mutlu olacağız diye konuştu.

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