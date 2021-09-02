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Ağrı 4. Geleneksel Bal Festivali başlıyor - Son Dakika

Ağrı 4. Geleneksel Bal Festivali başlıyor

02.09.2021 09:32
Ağrı 4. Geleneksel Bal Festivali başlıyor, System.String[]

Ağrı Valiliği'nin öncülüğünde Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ağrı Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen "Ağrı 4. Bal Festivali" bu yıl 3-4-5 Eylül 2021 tarihlerinde Ağrı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

Ağrı Valiliği'nin öncülüğünde Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ağrı Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen "Ağrı 4. Bal Festivali" bu yıl 3-4-5 Eylül 2021 tarihlerinde Ağrı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

Festivale ilişkin Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ağrı Valiliği'nin öncülüğünde Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ağrı Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen Ağrı 4. Bal Festivali bu yıl 3-4-5 Eylül 2021 tarihlerinde Ağrı Millet Bahçesi'nde yapılacaktır. Üreticilerimizin ürettikleri bal ve bal ürünlerini tanıtma fırsatı buldukları festivalde halk oyunları, folklor ekibi gösterisi, müzik dinletisi gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecektir. Gelenekselleşen Bal Festivali'nin amacı; Ağrı balı hakkında farkındalık oluşturmak, Ağrı balının yerel ve ulusal alanda tanıtımını sağlamak, üreticilerimize ürünlerini tanıtma ve pazarlama fırsatı sunmak, balın insan sağlığı açısından önemi konusunda halkımızı bilinçlendirmek ve ilimizde bal üretiminin artmasını sağlayarak Ağrı ekonomisine katkı sunmaktır. Ağrı 4. Bal Festivaline tüm halkımız davetlidir" denildi. - AĞRI

Ağrı 4. Geleneksel Bal Festivali başlıyor

Arı Yetiştiricileri Birliği, Ağrı Valiliği, Bal Festivali, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ağrı 4. Geleneksel Bal Festivali başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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