Ağrı 5137 kitabı okuyucu ile buluştu - Son Dakika
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Ağrı 5137 kitabı okuyucu ile buluştu

6 saat önce

Ağrılı yazar Erkan Kösedağ'ın kaleme aldığı, Ağrı Dağı'n da gerçekleşen bir takım gerçek olayların kurgulandığı Ağrı 5137 isimli roman, ilk baskısında okuyucularından tam not aldı.

Ağrı 5137 kitabı okuyucu ile buluştu, System.String[]

Ağrılı yazar Erkan Kösedağ'ın kaleme aldığı, Ağrı Dağı'n da gerçekleşen bir takım gerçek olayların kurgulandığı Ağrı 5137 isimli roman, ilk baskısında okuyucularından tam not aldı.


Marco Polo'nun "Hiçbir zaman çıkılamaz" dediği Ağrı Dağı, 1980'li yıllarda binlerce dağcıya ev sahipliği yapmış, 1990 yılında terör olayları sebebi ile tırmanışa kapatılmıştı. Dünyanın en çok bilinen elli dağı listesinde 48. sırada yer alan Ağrı Dağı ilgili yazılan "Ağrı 5137" isimli kitabı Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ve Dağcılıkta zirve bir isim olan Ali Nasuh Mahruki'de okuyarak yorumladı.


'İlk Baskıda Okuyucudan Tam Not Aldı'


Kitabın yazarı olan Erkan Kösedağ, Ağrı'nın kültürünü anlatan Nuh'un Gemisi, Ahmed-i Hani kitaplarının yanına bir yenisini eklemiş olmak mutluluk veriyor diyerek, " Kitapta üç zamanı aynı anda okuyucuya ulaştırmaya çalıştık. Kitabı okuyanlar geçmişten günümüze kadar birbirleri ile bağlantılı bir takım olayları heyecanla okuyacaklar. Kitabı okuyanlardan çok olumlu yorumlar aldım. Okuyan herkes romanın sürükleyiciliği ile tek seferde okuyup bitirildiğini söylüyor." dedi


'Romanda Ermeniler ile Yaşanan Tartışmalı Diyaloglar Yer Aldı'


Romanın tanıtım metninde "Ağrı Dağı, efsanelerini anlatacak yeni misafirlerini bekliyordu. Bu yeni misafirler içerisinde Alman Dağcı Emma'da yer almıştı. Sıradışı bir aşk, kaybolup giden hayatlar, gizem dolu saatler


Emma'nın Ağrı Dağı'nda yaşadıklarını, Ermeni Dağcıların Ağrı Dağı'na olan sevdasını ve "Profesyonel Dağcıların" Ağrı Dağı'na yaptıkları heyecanlı zirve tırmanışının anlatıldığı, son zamanların Dağcılık üzerine yazılmış en iyi hikayesinin anlatıldığı "Ağrı 5137" isimli bu romanı okuduktan sonra, Ağrı Dağı'na yolculuk etmek isteyeceksiniz." ifadelerine yer verildi.


' Kitap Tüm Satış Noktalarında'


Kitabın tüm online kitap satıcılarının yanı sıra D&R gibi bir çok ktiapevinde yeni çıkan kitaplar bölümünde satışta olduğu kaydedildi. - AĞRI

Ağrı Dağı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:12 Kaynak: İHA
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