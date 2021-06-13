AĞRI 55 GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENE AFAD'DAN ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ - Son Dakika

AĞRI'da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Arama Kurtarma Birliği'nde (AKUB) gönüllü 55 öğretmen, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden eğitim aldı. Teorik verilen bilgilerin ardından enkazda arama kurtarma yapan öğretmenler, 5 katlı bir binadan iple başarılı bir şekilde indi.

AKUB'da gönüllü öğretmenlere öncelikle teorik bilgiler verildi. AFAD ekiplerinin arama kurtarma konusunda teorik bilgiler verdiği öğretmenler, tatbikatın yapıldığı enkaz alanına götürüldü. Enkazda öğrendikleri bilgilerle arama kurtarma çalışmasını başarıyla gerçekleştiren öğretmenler, son olarak DSİ Şube Müdürlüğü bahçesindeki 5 katlı binadan iple iniş gerçekleştirdi. Binanın 3'üncü katından iple iniş yapan gönüllü öğretmenlerden Emine Yağdı, "Daha önceki eğitimlerde de binadan inmiştim. Yükseklik korkum olmadığı için zorlanmadan inişi tamamladım. Burada ilk yardım ve olası afet zamanlarında neler yapmamız gerektiği ile ilgili eğitimler aldık" diye konuştu.

Gönüllü öğretmenlerden oluşturdukları AKUB ekibinin 2019 yılından itibaren eğitimlerine devam ettiğini belirten Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin şunları söyledi:

"2019 yılında oluşturulan AKUB ekimiz, eğitimlerine devam ediyor. Şu anda 55 arkadaşlarımıza yönelik eğitim yapılıyor. Biliyorsunuz ülkemiz deprem bölgesinde ve doğa olaylarının yaşandığı bir yer. Dolayısıyla her zaman hazır olmamız gerekiyor. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendi bünyemizde tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz gönüllü ekibimiz var. Bu kapsamada sağ olsunlar Ağrı AFAD Müdürlüğümüz bize her türlü desteği veriyor. Eğitimler de inşallah bu hafta içerisinde tamamlanacak. Arkadaşlarımızın tamamı alanda görev yapabilecek duruma gelecek ve birer AFAD gönüllüsü olacaklar. Bu da bizim için gurur verici. Onun için arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz."